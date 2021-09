Se apunta a destrabar la exportación de carne

El ministro de Agricultura, Julián Domínguez, desplegó ayer una agenda de reuniones encaminadas a satisfacer el reclamo de gobernadores y dirigentes de la Mesa de Enlace y destrabar el conflicto generado por las restricciones a las exportaciones de carne vacuna.

Por la mañana, fue recibido en Casa de Gobierno por el Jefe de Gabinete, Juan Manzur, en tanto que más tarde se trasladó a la Quinta de Olivos, donde se reunió con el presidente Alberto Fernández.

Al término de ambos encuentros, y mediante un comunicado de la cartera agropecuaria, Domínguez señaló: "El presidente de la Nación me encomendó trabajar para recuperar el diálogo como herramienta clave para el progreso y el cuidado de la seguridad alimentaria de los argentinos y de las argentinas".

En su primera semana como titular del ministerio, con la cuestión de la exportación de carne por resolver, Domínguez se reunió con técnicos de las entidades del campo en dos oportunidades, mostrando activismo para encontrarle salida al conflicto, sin generar un aumento de los precios de la carne al consumidor.

El Gobierno estudia medidas que serían anunciadas el martes en la reunión de Domínguez con los titulares de las entidades del campo. No se descarta que también haya contacto con gobernadores, que también reclamaron eliminar las restricciones.

Según trascendió, una de las medidas que se anunciaría podría ser una apertura gradual de las exportaciones de carne de vaca a China.

La premura de resolver el conflicto está motivada no solo por cuestiones económicas, debido a los menores ingresos por exportación, la pérdida de turnos y horas de trabajo e incluso los incipientes despidos de personal en los frigoríficos, sino también por motivaciones políticas, como consecuencia de los resultados de las PASO.