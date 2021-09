ANÍBAL: "SE PERDIÓ LA AGENDA PÚBLICA"

BUENOS AIRES, 26 (NA). - Tras reunirse con el presidente Alberto Fernández en la Quinta de Olivos, el ministro de Seguridad, Aníbal Fernández, afirmó que el mandatario "tiene bien claro" que el Gobierno "perdió la agenda pública" y remarcó que "los cambios en el Gabinete tienen que ver con eso".

El funcionario nacional explicó que el motivo de su reunión con el jefe de Estado no fue por ninguna urgencia en particular, sino para mantener "la continuidad de todo lo que se viene haciendo durante la semana, porque hay que aprovechar todo el tiempo que se pueda".

Al analizar la derrota del Frente de Todos en las elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) del domingo 12 de septiembre, el referente del PJ indicó: "Evidentemente ha habido gestos y acciones que no fueron lo suficientemente contundentes para que sean comprendidos por el segmento que más nos acompaña".

Asimismo, minimizó la caída y ratificó su postura, planteada días atrás: "La realidad es que nosotros no competimos con nadie, porque nuestra lista tenía un atractivo limitado donde participar porque no había nadie para ganarle y del otro lado había dos listas que hacían interesante la competencia", en alusión a la interna de Juntos en la Provincia de Buenos Aires.

A la vez, Aníbal Fernández, un experto en lo que concierne a cómo plantarse ante los medios, reconoció que "el Gobierno perdió la agenda pública, que fue dominada por los postulantes y dirigentes de Juntos por el Cambio".