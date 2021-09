Rafaela en Acción y Ojos en Alerta suman alternativas para estar cerca de la gente

Rafaela en Acción y Ojos en Alerta sumaron una nueva metodología para asegurarles a las y los vecinos de nuestra ciudad el acceso directo a una herramienta que les permite sumarse como socios estratégicos en las tareas de prevención que llevan adelante las fuerzas que conforman el Comando Unificado. Se trata de una variante a todas las iniciativas generadas desde el Estado local para que personas, entidades, instituciones intermedias y ONG se comprometan con la prevención.

A las capacitaciones virtuales que Ojos en Alerta viene brindando, se sumaron las coordinadas de manera presencial, a partir de la llegada al territorio del dispositivo Rafaela en Acción. En ese sentido, se iniciaron los encuentros con vecinos y vecinas en distintas sedes vecinales y, desde este jueves, se estableció un recorrido cuyo inicio es establecido por el equipo en un punto estratégico para luego trasladarse hasta la sede de la Guardia Urbana y Centro de Monitoreo, utilizando una unidad que presta el servicio de transporte público de pasajeros.

Una vez establecidos en el lugar, las y los ciudadanos son invitados a recorrer y conocer el funcionamiento de todo el sistema preventivo de seguridad que el Estado municipal tiene organizado para cuidar a las y los rafaelinos. Seguidamente, reciben la capacitación referida al programa, la cual se encuentra a cargo de su coordinador, Adriano Paz y equipo.

Finalmente, la logística establecida marca que las personas son transportadas al punto de encuentro original para que puedan retornar a sus hogares.

La primera experiencia tuvo como protagonistas a las y los habitantes del barrio Guillermo Lehmann y sectores aledaños, espacio en donde se encuentra Rafaela en Acción en la actualidad.



TRABAJO COORDINADO

CON RAFAELA EN ACCIÓN

El secretario de Prevención en Seguridad, Maximiliano Postovit dijo: “Hablando con los vecinos y las vecinas, se mostraron conformes y sorprendidos por toda la inversión que estamos haciendo en materia de prevención porque la desconocían. Por eso, hemos implementado esta nueva modalidad que consiste en trabajar de manera coordinada con el dispositivo Rafaela en Acción”.

“En concreto, nosotros los buscamos en un punto de encuentro -en este caso Plaza de Paz del barrio Guillermo Lehmann-, los trasladamos a bordo de una de las unidades de transporte público que posee el Municipio para que conozcan el funcionamiento del sistema de seguridad que existe a bordo de los coches y terminamos en el Centro de Monitoreo Urbano en donde observan el trabajo tanto del personal como de los sistemas de alerta que poseemos, entre ellos Ojos en Alerta”, describió el secretario.

“Finalmente, reciben la capacitación y, de esa manera, al conocer y entender los recursos con los que contamos, la inversión y el trabajo coordinado que venimos haciendo en el marco del Comando Unificado, comprenden la importancia que tiene sumarse como socios estratégicos en las labores preventivas, haciendo uso responsable del programa que el Estado local puso a su disposición porque, para nuestro trabajo, la cercanía con nuestra gente es clave. Mientras más socios estratégicos seamos, más firme será nuestro sistema preventivo”, señaló.



VECINOS

Juan Carlos comentó: “La capacitación me pareció muy interesante, muy didáctica para con los vecinos. Es una herramienta muy importante que viene bien para que, entre todos, colaboremos con los trabajos de prevención que se hacen en la ciudad”.

Daniel consideró: “La capacitación me pareció excelente, muy interesante. Me parece un aporte muy importante para la ciudad de Rafaela. Creo que mucha gente debería sumarse y aprovechar esta herramienta para ver si, entre todos, podemos colaborar en sanear los problemas de inseguridad que tenemos”.

“La propuesta de la Municipalidad de llevarnos desde la plaza del barrio hasta el Centro de Monitoreo es buena. Conocía el lugar desde afuera, conozco a muchos empleados que trabajan en este lugar y sé que sobre su dedicación”, finalizó.