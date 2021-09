No se reportaron casos de Covid en Rafaela

En su reporte diario sobre los casos de coronavirus en la provincia de Santa Fe, el Ministerio de Salud informó que en las últimas 24 horas se reportaron 40 nuevos casos, por lo que ahora asciende a 468.833 la cantidad total de contagios desde el inicio de la pandemia en marzo pasado.

De esos 40 casos, 19 corresponden a Rosario, 6 a la ciudad de Santa Fe en tanto que en el departamento Castellanos solo se confirmó un caso en Frontera -en realidad, en otra jurisdicción-. Mientras que en Rafaela este sábado no se notificaron nuevos contagios por lo que se mantiene en 14.769 la cifra acumulada de infectados, de los cuales 320 fallecieron, 14.435 se recuperaron y 14 permanecen como casos activos. En tanto que en nuestra ciudad 44 personas se encuentran aisladas.

Respecto a la situación en el Hospital "Dr. Jaime Ferré", solo dos pacientes están internados en la Unidad de Terapia Intensiva con Covid y otros dos en sala general.

Pero un dato inquieta en lo que hace a la ocupación de las camas críticas en la UTI: hay 12 pacientes internados entre los sospechosos de haberse contagiado y los que no tienen coronavirus. De la misma manera, en sala general hay 46 personas alojadas entre pacientes sospechosos de tener Covid, pediátricos y neo.

Asimismo, en las últimas 24 horas no se registraron casos fatales por esta enfermedad en la Provincia, que hasta el momento acumula 8.493 fallecimientos por coronavirus desde marzo de 2020.



CARPAS DE VACUNACIÓN

Y DE HISOPADOS

La carpa de hisopados para personas con síntomas de Covid-19 dispuesta en calle Avellaneda, será ubicada a partir de este lunes 27, sobre la Plaza 9 de Julio, dejando el lugar liberado para la circulación de vehículos. La misma se emplazará en la esquina de Lisandro de la Torre y Avellaneda, donde habrá cinco dársenas sobre Avellaneda, destinadas al estacionamiento de los vehículos de quienes deban hisoparse.

Es importante mencionar que continuará funcionando de lunes a sábado, en el horario de 7:30 a 10:00, con la particularidad de que a partir del lunes 27, ya no se realizarán los hisopados sobre los vehículos, sino que se deberá estacionar y dirigirse caminando hacia la carpa.

Sin embargo, las personas que por problemas de movilidad no pueden acercarse a la carpa para hacerse un hisopado, deben comunicarse con el 107 para coordinar un testeo a domicilio.

Se recuerda también aquellos que presenten síntomas compatibles con Covid-19, deben seguir comunicándose con el 107, quienes procederán a derivarlos para ser hisopados.



CARPA 0 DE VACUNACIÓN

En tanto, la carpa de vacunación denominada “Carpa 0”, destinada a personas que no pudieron recibir su dosis al momento de la adjudicación de su turno, funcionará sobre calle Lisandro de la Torre, junto a la Capilla del Hospital.

Atenderá de lunes a viernes, de 7:00 a 13:00.