Expectativas desinfladas

Que la Argentina está inmersa en una grave crisis económica, sanitaria, social y de seguridad no hay dudas. El concepto podría ser extensivo al ámbito de las instituciones de gobierno considerando la alarmante demora de la Corte Suprema de Justicia de la Nación en pronunciarse sobre un conjunto de causas que llegaron a su mesa de entradas, un Poder Ejecutivo que recientemente modificó prácticamente la mitad de los integrantes del gabinete debido a que no funcionaban aunque el disparador fueron los resultados de las PASO y un Congreso que ni siquiera trabaja a media máquina. En un año electoral, diputados y senadores oficialistas y de la oposición desaceleran su dedicación para la labor legislativa y debemos resignarnos a una menor cantidad de reuniones de comisión, sesiones públicas y aprobación de leyes.En síntesis, esta foto que devuelve la Argentina de un país fragmentado con la mitad de la población pobre no es solo responsabilidad de Macri. En los últimos 18 años, el gobierno estuvo a cargo del kirchnerismo, que en términos discursivos levanta las banderas de la igualdad y el reconocimiento de derechos pero que en la realidad nuestra de cada día gobierna un país con 20 millones de pobres. Ese mismo kirchnerismo siempre esquiva la autocrítica y se esfuerza por redireccionar sus culpas hacia otros como una metodología necesaria para la supervivencia política. Sin embargo, ese relato exprimido al máximo no fue suficiente para convencer al electorado. Ya no alcanza con el relato y una mística que operaba como una especie de encantadora de serpientes.Un candidato oficialista se sinceró en los últimos cuando confesó que "con un poco más de platita en el bolsillo, la foto de Olivos no hubiera molestado tanto" en un intento por explicar el resultado electoral adverso para la coalición gobernante. Quizás dio en la tecla más allá que millones de argentinos están descontentos con el gobierno por la gestión de la pandemia de Covid.Ahora bien, en la Argentina aparecen estimaciones sobre cómo será la economía del 2022. Desde el Gobierno nacional, se reafirmó que este año la economía crecería 8% luego de haber retrocedido 10% en el 2020. Y para 2022, el rebote se desaceleraría hasta llegar a un aumento de 4% del PBI de acuerdo a los cálculos oficiales. Sin embargo, estas previsiones se presentan como optimistas teniendo en cuenta que el mercado en el último Relevamiento de Expectativas, que elabora el Banco Central, proyectó un aumento del PBI de 2,4%. Incluso de organismos internacionales como el FMI, que espera que el país rebote apenas 2,4% el año que viene; o de la Cepal, que anticipó una expansión de la economía de 2,7% del PBI para 2022.La OCDE por su parte ahora pintó un paisaje aún más gris para los argentinos en 2022. La Argentina será el país que menos crecerá en el 2022, tras lograr una recuperación este año, según este organismo que agrupa a las economías más desarrolladas del mundo. Un informe de Organización estimó que el Producto Bruto de la Argentina crecerá apenas 1,9% en 2022, lo que la ubica última en la tabla de los países del organismo.Así, la Argentina pasará de liderar la tabla de recuperación para este año, con un crecimiento de 7,9%, por encima de España, Reino Unido e India, al último puesto de la prevista para 2022.El grupo de las 20 naciones más ricas del mundo crecería en promedio 4,8%, mientras que los países como México o Brasil avanzarían 3,4% y 2,3%, respectivamente. Así, las proyecciones de la OCDE advierten sobre una Argentina desacoplada de los países del G20 y de la región.