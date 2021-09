Se celebra hoy el Día del Empleado de Comercio

Si bien este 26 de septiembre se celebra el Día del Empleado de Comercio, en virtud de la Ley Nacional N° 26.541, la cual establece el descanso laboral conmemorativo de la fecha, los mercantiles de Rafaela no irán a trabajar el próximo miércoles.

Un inédito período de rutinas laborales y familiares cambiantes puso a prueba nuestra capacidad de asumirnos en vinculación social. En cada etapa que describió la pandemia, los trabajadores y trabajadoras mercantiles estuvieron allí, cumpliendo sus tareas esenciales, ofreciendo su presencia física en el lugar habitual, su voz o su mensaje en el teléfono, su respuesta en las redes, entre múltiples maneras de garantizar que alguien podía escuchar las inquietudes y resolver las necesidades.

Poco a poco se fue recuperando las formas tradicionales de atención y encuentro, aceptando la incorporación de modernas herramientas digitales que aprendimos a utilizar en situaciones apremiantes. Sigamos resguardando los cuidados sanitarios. Un tiempo de mayor conciencia solidaria y ecológica nos está desafiando.

Como cada 26 de septiembre, se celebra el Día del Empleado de Comercio en virtud de la Ley Nacional N° 26.541, la cual establece el descanso laboral conmemorativo de la fecha, a su vez en acuerdo con las disposiciones legales de orden provincial y municipal, los empleados y empleadas mercantiles en nuestra ciudad, no trabajarán el próximo miércoles 29.

Al respecto, el secretario general del Centro de Empleados de Comercio (CEC) de Rafaela, Juan Alberto Berca, explicó que “en nuestra ciudad a través de la Ley Provincial N° 13.441 que es la Ley de Descanso Dominical, se convino que el Día del Empleado de Comercio va a ser no laborable el último miércoles de septiembre, con lo cual las localidades que adhirieron a esa ley así lo concretan. Tal es así, que está hecho el acuerdo y salvo raras excepciones, incluso los supermercados van a estar cerrados el miércoles 29”.

Respecto a cómo los encuentra a los trabajadores mercantiles este 2021, fundamentalmente en el tema paritarias, el dirigente dijo que “la verdad es que nuestras paritarias van desde el 1° de abril de cada año hasta el 31 de marzo del año siguiente; este año las empezamos a discutir con una pauta inflacionaria que estableció el gobierno nacional del 29% y habíamos acordado un 32% en cuatro tramos de un 8% cada uno, pero luego quedó desactualizado por tanto se resolvió la reapertura de las negociaciones las paritarias y sumarle a ese acuerdo una suma fija por única vez que se cobró en la segunda quincena de agosto de $4.000 y un 9% que se va a percibir en los primeros días de diciembre, lo que va a totalizar un aumento del 42%". En enero habrá una nueva discusión paritaria tal cual lo establece una cláusula del acuerdo para evaluar la marcha de la inflación y si es necesario agregar un punto más, el objetivo es ganarle a la inflación para reactivar el salario".



MUCHOS ESFUERZO DEL SECTOR

Berca, en medio de las dificultades impuestas por la pandemia, rescató la actitud de trabajadores y trabajadoras mercantiles y manifestó: “Un especial saludo y agradecimiento a todos los que estuvieron trabajando incansablemente sin bajar los brazos, sobre todo en el rubro alimenticio y de artículos de limpieza que no se han parado nunca, donde el empleado de comercio siempre ha estado en su puesto de trabajo para atender y nutrir a la gente en sus necesidades”.

“La verdad es que la pandemia ha golpeado a muchos sectores dentro del comercio; sector de turismo, sector de alquiler de carpas, sector de organizaciones de servicio y gastronómicos. Ahora estamos tratando de volver a la normalidad y de a poco se van haciendo aperturas que posibilitan que el comercio vuelva a tener la actividad que tenía antes de la pandemia. El programa “Billetera Santa Fe” ayudó mucho en esta reactivación, ya que hizo que la gente a pesar de la pérdida del poder adquisitivo que tuvo pueda adquirir algunos productos y vemos con muy buenos ojos la iniciativa de ampliar el plan a electrodomésticos y otros artículos hasta en 30 cuotas. Todo ayuda para el comercio pueda tener más actividad”, precisó el secretario General del CEC Rafaela.



HABILITACIÓN DEL CAMPING

Berca brindó detalles de la apertura del camping que el CEC en Bella Italia al sostener que “por suerte este domingo nuestro predio va a estar habilitado para aquellas personas que quieran tener un día de recreación al aire libre y disfrutar de sus instalaciones" en tanto que "el miércoles 29 también pueden disfrutar de su día en este lugar, con un grupo de amigos o en familia”.