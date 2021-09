Se convertirá en accionista de Xave

Xave, la compañía fundada por 6 argentinos une fuerzas con Frédéric Chesnais, actual CEO de ATARI CHAIN y fundador de Crypto Blockchain Industries.

Xave es una compañía orientada al desarrollo de metaversos y a la explotación de la tecnología blockchain que se centra estratégicamente en el desarrollo de 5 productos, y que propone hacer un cambio en la industria del arte, la música y el entretenimiento.

Su visión es acercar los artistas a sus fanáticos en un entorno único que los identifique y les permita expresarse. Se trata de un entorno donde pueden exponer, rentabilizar y explotar al máximo su arte; un lugar que inspire no solo la creatividad de los artistas, sino que también la de los fanáticos, para que juntos den vida a una experiencia única y sean parte de un nuevo universo digital (metaverso).

La incorporación de Frédéric a Xave no solo aporta experiencia y conocimiento, sino que también representa una gran oportunidad para Xave World al integrarse e interconectarse con el metaverso “Alphaverse”, desarrollado por CBI Corp (www.cbicorp.io), compañía creada por Fred. De este modo, se genera un ecosistema entre ambos mundos digitales, donde los usuarios podrán acceder y migrar de un metaverso a otro y disfrutar de todas las experiencias que ambos entornos ofrecen.



Sobre Frédéric Chesnais:

Fred se graduó en el Instituto de Estudios Políticos de París y se licenció en Finanzas y Derecho. Inició su carrera como asesor financiero y ejerció como abogado especializado en fusiones y adquisiciones. Luego, trabajó para Lazard Bank de 1995 a 2000.

De 2001 a 2007 fue miembro del equipo de gestión del Grupo Atari, primero como director general Adjunto de Operaciones y director Financiero del Grupo, luego como director ejecutivo de Atari Interactive.

En 2007, dejó Atari para crear su propia empresa de videojuegos. En 2013, se convirtió en el mayor accionista del Grupo Atari al comprar acciones de Atari. Fue el director ejecutivo de Atari de 2013 a 2021.

Frédéric es el actual CEO de Atari Chain y el principal accionista y CEO de CBI.



"Unirme al equipo de Xave es un honor. Creo en su visión y tienen la experiencia necesaria para ofrecer una gran experiencia combinando música y blockchain en una industria de rápido crecimiento", manifestó

Fred Chesnais

"Nos llena de felicidad y expectativa contar con la experiencia de Fred en nuestro equipo. Estamos trabajando arduamente en todos los proyectos que desarrollamos y sabemos que esta nueva incorporación traerá grandes cambios y oportunidades para la compañía", enfatizaron desde el Xave Team.





Proyectos:

1. Xave World (Metaverso): https://xave.world

Xave World sumerge al usuario en un mundo virtual abierto en constante expansión y cambio, donde podrá explorar nuevos lugares, jugar, crear, e interactuar de forma extraordinaria en diversas ciudades que lo conducirán a experiencias únicas.



2. Xave Marketplace NFT: https://xave.market

Xave Market es una tienda digital (Marketplace) especializada en la venta de NFTs con certificado de autenticidad, que le permite al fan o al criptolover, a través de su Wallet, adquirir la cantidad de tokens no fungibles que desee de forma segura y con tan solo un par de clics.



3. Xave Coin: https://xavecoin.io

Xave Coin es una moneda digital orientada al mundo de la música y el arte, diseñada para el intercambio de productos, bienes, servicios, y para la capitalización de individuos, grupos o compañías. Tiene como propósito tokenizar diversos proyectos comerciales y empresariales a nivel global con base en la tecnología y en las diversas ramas que forman parte del arte. Será utilizada como un incentivo para animar a los usuarios a utilizar, compartir y explotar los diversos proyectos que forman parte de XAVE y su red de partners.



4. Xave Wallet:

Xave desarrolla una e-wallet multi-moneda con la cual el usuario podrá realizar la compra y venta de criptomonedas, administrar sus "puntos" y gestionar sus NFTs, con los más altos estándares de seguridad en términos de KYC, así como también de movimiento y custodia de activos digitales.



5. Xave Impact Fund:

Es un fondo de inversión que destinará parte de sus ganancias, como inversión, a empresas y organizaciones que generen un impacto positivo medible, regidos por alguno de los objetivos de desarrollo sostenible (ODS)