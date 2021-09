CRAR debutó ganando

Este sábado comenzó la edición 2021 del Torneo Regional del Litoral. Luego de dos años regresó la competencia en este certamen donde el Círculo Rafaelino comenzó con el pie derecho en cuanto a resultados al imponerse en Esperanza frente a Alma Juniors por 15 a 12.El equipo rafaelino se trajo los primeros 4 puntos para la tabla de posiciones a través de un try penal, un penal de Pablo Villar y un try de Santiago Kerstens. Cabe mencionar que el Verde perdía 12-0 al cabo del primer tiempo.La formación inicial dispuesta por el Head Coach Enrique López Durando fue con 1 Matías Rocchi, 2 Martín Zegaib, 3 Gastón Zbrun; 4 Guillermo Bulacio, 5 Juan Imvinkelried; 6 Manuel Mandrile. 7 Facundo Aimo, 8 Mariano Ferrero; 9 Esteban Appo, 10 Pablo Villar; 11 Mateo Villar. 12 Nicolás Imvinkelried (C), 13 Leonardo Sabelotti, 14 Esteban Rebaudengo; 15 Santiago Kerstens.Cambios: 40’ Pedro Rubiolo x Bulacio; 55’ Gian Alasino x Mandrile; 60’ Guillermo Brown x Rebaudengo; 70’ Juan Ghizzoni x Zbrun y 72’ Franco Davicino x Juan Imvinkelried.En reserva fue victoria del elenco esperancino por 29 a 27.Los demás resultados del torneo de Primera División (segundo nivel) fueron: Jockey de Venado Tuerto 45 - Universitario de Santa Fe 12 y Logaritmo de Rosario 50 - La Salle 15. Por un caso de covid en Tilcara de Paraná, fue suspendido Los Caranchos - Tilcara, ganando el equipo rosarino los puntos (5-0). Justamente Los Caranchos será el próximo rival de CRAR en nuestra ciudad.