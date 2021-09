Unión empató con For Ever

Unión de Sunchales empató como local sin goles este sábado en el Estadio de la Avenida frente a Chaco For Ever, en uno de los encuentros correspondientes a la 24ª fecha de la Zona «B» del Torneo Federal «A» de Fútbol.El punto no le sirve de mucho al equipo dirigido por Adrián Tosetto, en un tramo decisivo del campeonato. Además porque venía de perder en Salta y en la próxima jornada, el miércoles, tendrá que visitar al segundo Racing de Córdoba, que ayer cayó en Villa Ramallo. Para colmo de males, se fue expulsado en Unión el volante ofensivo Ricardo Villar faltando 8 minutos par el final.Los demás resultados de la fecha: Sportivo Belgrano 0 – Douglas Haig 1 (Stella); Gimnasia y Tiro 1 (Perillo) – Boca Unidos 0; Sarmiento 1 (Sánchez) – Sportivo Las Parejas 3 (Salvatierra y Speck x 2); DEPRO 1 (Alvez) – Gimnasia (CdU) 0, Defensores de Belgrano 2 (Cepeda y Coronel) – Racing 1 (Garnerone –p-); Crucero del Norte 0 – Central Norte 0. Libre: Juventud Unida (G).Gimnasia y Tiro 49; Racing 46; Central Norte 38; Chaco For Ever 37. Unión está noveno, por ahora fuera de zona de clasificación, con 27.