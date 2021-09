Los Pumas volvieron a perder y Nueva Zelanda fue campeón

El seleccionado argentino de rugby, Los Pumas, sumó el sábado su quinta derrota en el Rugby Championship 2021, al perder con Australia por 27-8 (parcial 17-3) en un encuentro que se disputó en el estadio QLD Country Bank de la ciudad de Townsville, por la quinta y penúltima fecha.

En la misma jornada, los All Blacks de Nueva Zelanda vencieron al campeón del mundo, Sudáfrica, por 19 a 17 (parcial 6-6) y se consagraron campeones por séptima vez en la historia del torneo que reúne a las potencias del Hemisferio Sur. Los Pumas, de pobre rendimiento en la actual edición del Championship, sumaron hoy apenas un penal convertido por Emiliano Boffelli y un try anotado por su capitán Julián Montoya.

Australia, con un juego simple y ordenado entre sus forwards y tres cuartos, construyó su cómodo triunfo con tries de Reece Hodge, Samu Kerevi y Andrew Kellaway; un penal y dos conversiones de Quade Cooper más un penal y una conversión de James O'Connor, ingresado en el segundo tiempo.

La caída ante los Wallabies se suma a las cuatro sufridas en los dos juegos anteriores con Sudáfrica y Nueva Zelanda. Los Springboks les ganaron por 32-12 y 29-10; mientras que los All Blacks los sometieron 39-0 y 36-13. Los Pumas cumplirán su última presentación en el Champioship nuevamente con Australia, el próximo sábado a las 4:05 en el Cbus Super Stadium de la ciudad de Gold Coast.



SINTESIS

Australia: Reece Hodge; Andrew Kellaway, Len Ikitau, Samu Kerevi y Marika Koroibete; Quade Cooper y Nic White; Rob Valetini, Michael Hooper (capitán) y Rob Leota; Matt Philip e Izack Rodda; Taniela Tupou, Folau Fainga'a y James Slipper. Entrenador: Davie Rennie.

Ingresaron: Feleti Kaitu'u, Angus Bell, Tom Robertson, Darcy Swain, Pete Samu, Tate McDermott, James O'Connor y Jordan Petaia.

Argentina: Juan Cruz Mallía, Santiago Cordero, Lucio Cinti, Santiago Chocobares y Emiliano Boffelli, Santiago Carreras y Gonzalo Bertranou; Pablo Matera, Marcos Kremer y Juan Martín González; Tomás Lavanini y Matías Alemanno; Santiago Medrano, Julián Montoya (capitán) y Facundo Gigena. Entrenador: Mario Ledesma.

Ingresaron: Santiago Socino, Rodrigo Martínez, Enrique Pieretto, Guido Petti, Joaquín Oviedo, Gonzalo García, Domingo Miotti y Mateo Carreras.

Tantos en el primer tiempo: 5m. try Hodge convertido por Cooper (AU), 18m. try Kerevi convertido por Cooper (AU), 20m. penal Boffelli (A), 32m. penal Cooper (AU).Resultado parcial: Australia 17 - Argentina 3.

Tantos en el segundo tiempo: 2m. try Montoya (A), 20m. penal O'Connor (A), 29m. try Kellaway convertido por O'Conoor (AU).

Resultado final: Australia 27 - Argentina 8.