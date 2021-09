La argentina Victoria Alonso es la nueva presidenta de Producción de Marvel Studios

La platense Victoria Alonso es la nueva presidenta de Producción Física y Postproducción, Efectos Visuales y Producción de Animación de Marvel Studios. Desde hace años, la productora argentina se desempeña en la compañía como vicepresidenta ejecutiva de producción cinematográfica, puesto del que ahora ascendió.

En declaraciones al sitio especializado The Hollywood Reporter, Alonso expresó: "Nunca me hubiera imaginado que tendría esta aventura por delante, y hasta donde me concierne, esto recién empieza".

Por su parte, en el marco de un evento que se realizó para hacer el anuncio, Louis D'Esposito, copresidente de la compañía, sostuvo: "Victoria es una socia increíble, parte de nuestro equipo desde la primera Iron Man. Es una de las ejecutivas más dinámicas, sinceras y accesibles de la industria. Nos emociona que en este rol elevado continúe junto a nosotros mientras llevamos a Marvel Studios al futuro".

De cara al futuro, la actual presidenta indicó que uno de sus principales objetivos será trabajar en nuevos contenidos de animación. Cabe recordar, que este año desembarcó en Disney Plus la primera serie animada del MCU (Universo Cinematográfico de Marvel, por sus siglas en inglés), "What... if?" , que continúa estrenando sus episodios cada miércoles.

"Tenemos un grupo absolutamente increíble de personas que pondrá sus muchos talentos en las emocionantes películas y series que tenemos en el cronograma. Quiero aumentar la producción de animación de nuestro estudio, ya que es una de mis pasiones personales ¡Y vamos a tener más números musicales!", expresó Alonso.

Siendo una de las tres personas más importantes de la compañía -junto a D'Esposito y Kevin Feige, presidente de Marvel Studios-, Alonso es una de las principales promotoras del contenido diverso en la representación de los héroes que aparecen en las series y películas.

Algunos ejemplos de ello son Jac Schaeffer para "WandaVision"; Kari Skogland para "Falcon and the Winter Soldier"; Kate Herron en "Loki" ; y en las futuras producciones Bert & Bertie para "Hawkeye"; la ganadora del Oscar Chloe Zhao para "Eternals"; Nia DaCosta en "The Marvels", secuela de "Capitana Marvel"; y Kat Coiro para "She-Hulk" .



Sobre Victoria Alonso

Oriunda de la ciudad de La Plata, tenía 19 años cuando decidió migrar a Estados Unidos persiguiendo el sueño de ser actriz. Sus caminos la llevaron a desempeñarse fuera de cámara y en la producción de efectos especiales, y a participar en cintas de renombre como "El Gran Pez" de Tim Burton, "Cruzada" de Ridley Scott y en la primera ganadora del Oscar a Mejor Película Animada , "Shrek" .

Se incorporó a Marvel en 2006 y participó en la película que cambiaría el rumbo de la compañía marcando un antes y un después, además de por supuesto el inicio del MCU: "Iron-Man" (2008).

Desde entonces, su trabajo es central en la compañía en la que fue creciendo. Otro gran salto lo dio con "Los Vengadores" ( 2012), lo que la llevó a ascender a productora ejecutiva.