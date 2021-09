Acá está el líder del Apertura

No caben dudas que la campaña de 9 de Julio en el certamen doméstico viene siendo formidable. Si bien el pasado fin de semana dejó el invicto y cortó la racha de nueve triunfos al hilo, anoche, en uno de los juegos que le dieron continuidad a la fecha 11 del Apertura de Primera A de Liga Rafaelina de Fútbol, pasó por arriba a Talleres de María Juana.

El León se impuso 8 a 0 con una noche formidable de Agustín Burdesse, que anotó cinco goles.

En otro de los adelantos, Sportivo Norte derrotó 2-0 a Bochófilo Bochazo de San Vicente. En Clucellas, Florida y el Deportivo Aldao repartieron puntos.

La fecha comenzó el jueves con los empates entre Atlético y Ferro, 1 a 1, y Unión vs Libertad, 0 a 0.

SIGUE MAÑANA

Primera 15.30hs (Reserva 14hs) Peñarol vs Ben Hur (Guillermo Vacarone), Deportivo Tacural vs Deportivo Ramona (Mauro Cardozo), Brown San Vicente vs Argentino Quilmes (Darío Suárez).

LAS POSICIONES: 9 de Julio 30, puntos; Argentino Quilmes 25; Deportivo Libertad 20; Ferrocarril del Estad 18; Ben Hur 16; Peñarol 16; Atlético de Rafaela 16; Deportivo Tacural 15; Sportivo Norte 14; Deportivo Aldao 14; Brown de San Vicente 13; Bochófilo Bochazo 11; Deportivo Ramona 9; Talleres María Juana 8; Unión de Sunchales 8; Florida de Clucellas 6.

Lo ocurrido en los encuentro del viernes:

9 de Julio 8 – Talleres (MJ) 0

Estadio: Germán Soltermam.

Árbitro: Gonzalo Hidalgo.

Reserva: 3-1

Goles: 38m PT Wilson Ruíz Díaz (9), 44m PT, 46m PT, 10m ST, 16m ST de penal y 44m ST Agustín Burdesse (9), 9m ST Facundo Centurión (9) y 38m ST Gonzalo Gorosito (9).

Sportivo Norte 2 – Bochazo 0

Cancha: Sportivo Norte.

Árbitro: Angelo Trucco.

Reserva: 3-1

Goles: 10m ST de penal y 35m ST Yoel Hofmann (SN)

Florida de Clucellas 1 – Deportivo Aldao 1

Cancha: Florida de Clucellas.

Árbitro: Sebastián Garetto.

Reserva: 2-1

Goles: 11m PT Bruno Bocca (F) y 41m PT Bruno Bocca e/c (A).