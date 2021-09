El Día Mundial del Farmacéutico fue establecido por la Federación Internacional Farmacéutica o FIP, por sus siglas en inglés. Esto ocurrió durante un Consejo celebrado en septiembre de 2009 en Estambul (Turquía). La fecha 25 de septiembre fue escogida para conmemorar el día en que fue creada dicha organización.

El objetivo de esta celebración es el de promover y apoyar el papel que tienen estos profesionales en la prevención de enfermedades, promoción de la salud y seguimiento de tratamientos a nivel mundial.



Federación Internacional de Farmacéuticos (FIP)

Esta organización no gubernamental agrupa diversas asociaciones de farmacólogos y farmaceutas de todo el mundo. Fue fundada el 25 de septiembre de 1912 en la Haya (Países Bajos) y hoy representa a más de cuatro millones de profesionales.

En 1914, vio interrumpidas sus labores debido al estallido de la Primera Guerra Mundial, reuniéndose nuevamente en 1922. Posteriormente debió realizar sus labores de manera irregular en distintas ciudades europeas hasta la llegada de la guerra en 1939, cuando cesaron sus funciones por un período de siete años. Luego continuaría trabajando por mejorar la salud global.



Día Mundial del Farmacéutico

La FIP ha colaborado con la Organización Mundial de la Salud (OMS) y distintos gobiernos del mundo, ofreciendo experiencia técnica y ejecutando proyectos conjuntos, así como contribuyendo en planes de acción que buscan avances en las ciencias, la educación y la práctica farmacéutica.



Farmacia: siempre de confianza, al servicio de tu salud

La campaña de 2021 del Día Mundial de la Farmacia pone de manifiesto que a pesar del clima de desinformación y noticias falsas en el que estamos envueltos, las personas confían cada vez en sus farmacéuticos y farmacéuticas, cuya labor es fundamental en la sociedad.



Temas de años anteriores

2020: Transformar la salud global

En 2020, con el reto de la crisis del COVID-19, la labor de los farmacéuticos tiene aún mayor importancia ya que cumplen una misión de asesoramiento en la salud, consejos sobre medicamentos, vacunación, etc.

Por ello, el lema para 2020 fue "Transformar la salud global".

El tema del Día Mundial del Farmacéutico para 2019 fue: "Medicamentos seguros y efectivos para todos" y tiene como objetivo promover el papel que tienen los farmacéuticos en la seguridad del paciente a través del uso de medicamentos y reducción de errores en la medicación.

En distintos lugares del mundo se realizaron actividades de promoción por medio de carteles, decoración de farmacias, campañas de hábitos saludables, análisis gratuitos, ceremonias, talleres prácticos, circuitos de servicios médicos, presentación de proyectos, ruedas de prensa, homenajes y muchas iniciativas más.

La FIP lanzó una aplicación que los farmacéuticos podrán utilizar para amplificar el mensaje del World Pharmacists Day (WPD). El trabajo de estos profesionales no es algo visible a nivel cotidiano, pero es de suma importancia para cada uno de nosotros, pues todos en algún momento necesitamos de algún medicamento que nos ayude a mejorar nuestra salud. Así que, apoyémoslo posicionando este 25 de septiembre el hashtag #dmf2019.