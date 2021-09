Atlético visita a Tristán Suárez

Atlético de Rafaela terminará hoy su excursión por Buenos Aires y tratará que sea con una sonrisa. Luego de cumplir con los 30 minutos pendientes el último jueves ante Morón, en el Oeste porteño, este sábado la ‘Crema’ estará visitando a Tristán Suárez en Ezeiza.Dicho compromiso, por la fecha 27 de la zona B de la Primera Nacional, entre rafaelinos y el ‘Lechero’, comenzará a las 15.00hs y será arbitrado por Julio Barraza. Se podrá ver por el streaming de TyC Sports Play.Los dirigidos por Walter Otta suman nueve encuentros sin conocer la victoria, con 4 empates y 5 derrotas. En lo que va de la segunda rueda de la temporada 2021, aún no pudieron ganar. Tristán Suárez, por su parte, viene de ganar en Mendoza 2-1 ante Independiente Rivadavia y extendió su racha a cuatro encuentros, con tres triunfos y un empate. Los 37 puntos (11 más que la Crema) lo colocan en una posición expectante, en la pelea por meterse en puestos de reducido.Para el encuentro de hoy, y atendiendo a los 11 que eligió Walter Otta para cumplir con el pendiente ante el Gallo, el equipo tendrá sólo una modificación. Fernando Piñero estará en la zaga y Gastón Tellechea ocupará un lugar en el banco de relevos.Hay que recordar que tanto para el jueves, como para hoy, Atlético perdió a Facundo Soloa (límite de amarillas) y a Ayrton Portillo (expulsado), ambos suspendidos en el juego ante Ferro. A estas bajas se suma la de Roque Ramírez, lesionado en dicho encuentro.El rival, por su parte, tendrá unas cuantas bajas. Para el encuentro de hoy el DT Aníbal Biggeri estará obligado a rearmar toda la defensa. No contará con el arquero titular, Rodrigo Lugo, ni con Duarte, Tomasini y Muller. La buena pasa por Brítez Ojeda, quién cumplió con la suspensión y reaparecerá en el once inicial.Atlético y Tristán Suárez se enfrentaron sólo una vez. Fue en la actual temporada 2021 de la Primera Nacional, en el Monumental de barrio Alberdi. El juego terminó igualado 2 a 2. Para la Crema anotó Portillo y Bieler, de penal, mientras que para el Lechero lo hicieron Muñóz y Miranda.13.30hs (tv) Dep. Riestra vs San Martín (T), 14.10hs (tv) Quilmes vs Estudiantes BA, 16.30hs Agropecuario vs Mitre (SdE), 18.10hs (tv) Tigre vs Alvarado.15.00hs Santamarina vs San Telmo, 15.00hs Güemes (SdE) vs San Martín (SJ), 15.30hs Almagro vs Villa Dálmine, 15.30hs Ferro vs Brown (PM).Ezequiel Bacher; Nicolás Pantaleone, Agustín Cattaneo, Mariano Bettini o Nehuen Montoya y Francisco Martínez; Marcos Brítez Ojeda, Enzo Arreguín, Matías Muñóz y Ezequiel Melillo; Brian Miranda y Lucas Delgado.Gianluca Caloni, Montoya o Bettini, Franco Quiroga, Joaquín Kruszelnici, Brian Giménez, Braian Oyola, José Barreto y Maximiliano Brambillo.Aníbal Biggeri.Agustín Grinovero; Cristian Chimino, Agustín Bravo, Fernando Piñero y Brian Calderara; Guillermo Funes, Gonzalo Alassia, Federico Recalde y Matías Valdivia; Lautaro Parisi y Claudio Bieler.Pedro Bravo, Cristian González, Gastón Tellechea, Bruno Riberi, Enzo Avaro, Jorge Molina, Alex Luna, Darío Rostagno y Franco Jominy.Walter Otta.20 de Octubre.Julio Barraza.Mariano Ruas y Gastón Rallo.Jonathan De Oto.15.00 TyC Sports Play