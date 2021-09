Jornada casi perfecta para las Juveniles de la Crema

Atlético de Rafaela tuvo una destacada actuación ante Estudiantes de San Luis, el último fin de semana, por la fecha 2 del torneo ‘Segundo Semestre’ de Divisiones Inferiores de la Primera Nacional, certamen que es organizado por AFA.

Los pibes de la ‘Crema’ lograron 16 de los 18 puntos que hubo en juego.

En Rafaela se presentaron las tres categorías menores y las mayores lo hicieron en San Luis.

A continuación, todos los resultados: Cuarta: Estudiantes (SL) 1 vs Atlético 1 (Santino Turina), Quinta: Estudiantes (SL) 0 vs Atlético 1 (Juan López), Sexta: Estudiantes (SL) 1 vs Atlético 2 (Alejo Macellari y Nicolás Lencina). Séptima: Atlético 4 (Marco Rossi x 2, Agustín Luna y Santino Stricker) vs. Estudiantes (SL) 0, Octava: Atlético 2 (Nicolás Dominino x 2) vs. Estudiantes (SL) 1, Novena: Atlético 1 (Valentino Gandín) vs. Estudiantes (SL) 0.

Este sábado, por la fecha 3 de la zona C, Atlético se estará enfrentando con Estudiantes de Río Cuarto, en los horarios habituales.