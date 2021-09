El torneo Apertura de Fútbol Senior de Liga Rafaelina pone en disputa su segunda fecha. La misma se jugará en cancha del Deportivo Susana, con los siguientes encuentros: 14 hs San Isidro vs Zenón Pereyra-Atlético Esmeralda, 15.30 hs Brown San Vicente vs Moreno de Lehmann, 17 hs Deportivo Susana vs Deportivo Bella Italia.