Hockey: cambios de horarios el domingo

La Federación del Oeste Santafesino de Hockey sobre Césped informó cambios de horarios para los partidos a jugarse el domingo en el sintético del CRAR, por la octava fecha de la zona Rafaela.

El detalle de cómo quedó la programación es el siguiente: a las 9.30 Sp.Norte vs. CRAR (Reserva) y a las 11 (Primera División); a las 12.30 Club Ciclista de Rafaela vs. Sarmiento de Humboldt (Reserva); a las 14 Atlético Rafaela vs. Sarmiento (Primera); y a las 15.30 9 de Julio de Rafaela vs. Bella Italia (Reserva) y a las 17 (Primera).