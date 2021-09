Pelea "Maravilla"

El ex campeón mundial Sergio "Maravilla" Martínez peleará este sábado por tercera vez desde su retorno al boxeo, en agosto del año pasado, en un enfrentamiento con el británico Brian Rose a realizarse en la Plaza de Toros de Valdemoro, en Madrid. La pelea, pactada a 10 rounds y en categoría mediano, será televisado por la señal de cable TNT Sports a partir de las 18.

"Maravilla", quien es el promotor de la cartelera con su empresa Maravillabox Promotions, tiene a sus 46 años un palmarés de 53 victorias (30 ko), 3 derrotas y 2 empates, y está tercero en el ranking absoluto de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB) y aspira a un combate por el título mundial el año próximo.

Rose, de 36 años, nacido en Birmingham y residente en Blackpool, tiene un historial de 32 triunfos (8 ko), 6 derrotas y 1 empate.



VUELVE LA TIGRESA

El campeón sudamericano minimosca, el entrerriano Leandro Blanc, defenderá hoy la corona y además disputará los vacantes títulos argentino y Fedelatin AMB ante el ex monarca nacional Junior Zárate, en una cartelera en la que reaparecerá tras dos años de inactividad la ex campeona mundial Marcela "La Tigresa" Acuña. La velada se realizará en el Complejo Termal Vertiente de Concordia y será televisada por las señales de cable TyC Sports, desde las 23.

La ex campeona mundial supergallo AMB, CMB y FIB se enfrentará en categoría pluma y a seis rounds con la tucumana Natalia Alderete, de 38 años y una corta carrera de 3 triunfos (1 ko) y 3 contrastes.