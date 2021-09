Patricia lo cruzó a Aníbal

BUENOS AIRES, 25 (NA). - La dirigente política Patricia Bullrich, presidenta del PRO, salió al cruce de las críticas de Aníbal Fernández a su gestión y le sugirió que "discuta con los ciudadanos", que consideran que la suya "fue la mejor de la historia" en la lucha contra el narcotráfico."Que sepa Aníbal Fernández, que sepa Juan Manzur y que sepa Alberto Fernández que enfrente no tiene a un grupo de improvisados, sino a una fuerza política organizada que va a defender a la sociedad, que quiere salir de este estancamiento y de la pobreza, con toda la fuerza", afirmó la ex ministra de Seguridad durante la presidencia de Mauricio Macri.Sobre diferentes expresiones de Fernández contra su administración consideró que él "choca con 43 millones de argentinos que piensan que nuestra gestión en seguridad y en el combate al narcotráfico fue la mejor de la historia argentina", y le pidió que "lo discuta con los ciudadanos, no conmigo".La titular del PRO, además, le recordó al titular de la cartera de Seguridad que "con Juntos por el Cambio tomaron la decisión de no dejarse avasallar por este gabinete patotero".Le advirtió también que la coalición opositora instrumentará un "comité legal y político" a fin de denunciar "todos los casos de clientelismo y dádivas que sucedieran en el país".La ex ministra se expresó de esta forma tras las denuncias en algunas provincias y municipios bonaerenses sobre el reparto de dinero, electrodomésticos y hasta colchones en un intento de revertir la derrota electoral de las PASO.