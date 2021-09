Condena a Venezuela

Una vez más la comunidad internacional condenó las violaciones de los derechos humanos en la sesión ordinaria de la Organización de las Naciones Unidas, en oportunidad de plantearse un debate sobre la preocupante situación que se vive en el país caribeño.Como sucedió en anteriores ocasiones, se levantaron voces de repudio contra el régimen de Nicolás Maduro, tras conocerse el informe elevado por la Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos.La conclusión fue terminante en el sentido que la justicia chavista facilitó la persecución y en muchos casos la tortura de los opositores.Desde el gobierno uruguayo se manifestó que es inaceptable que el sistema judicial, lejos de ofrecer respuestas, avale el proceder de Maduro, que es cuestionado por la mayoría de los países latinoamericanos.Una postura similar adoptó Brasil, al señalar que existe una clara inquietud por la falta de independencia de los jueces ante una situación que es claramente insostenible.Chile también se hizo escuchar con firmeza y sostuvo que la salida definitiva a la crisis deben encontrarla los propios habitantes venezolanos, pero con el apoyo, como es lógico suponer, de la oposición y de otras naciones.También se expresaron diferentes países europeos, como Portugal y el Reino Unido, que no sólo condenaron el avasallamiento del régimen sobre los derechos humanos, sino que exigieron una solución definitiva.Agregaron que se advierte, cada vez con mayor frecuencia, los actos de impunidad, que atentan contra el hostigamiento a periodistas, a medios de comunicación y a los activistas de derechos humanos.La otra cara de la moneda tuvo como principal intérprete al gigante asiático, algo que de ninguna manera sorprendió, porque China, además de no repudiar los abusos que se cometen, puso un énfasis muy particular al expresar el rechazo de su régimen a las sanciones económicas que afectan a Venezuela.El informe de la Misión Internacional se conoció la semana anterior, luego de haber sido elevado al Consejo de Derechos Humanos de la ONU para que tomen conocimiento los países miembros.El mismo destaca, entre algunas de sus conclusiones que el régimen de Nicolás Maduro no adoptó medidas concretas y progresivas para intentar corregir la situación que viene soportando el pueblo de Venezuela.Pero, además, remarcó las deficiencias del sistema de justicia, que hace oídos sordos a los reclamos internacionales, a pesar de las conclusiones a las que arribaron los integrantes del organismo, para contribuir, de esa manera, a desalentar y silenciar a los opositores al gobierno.La referida comisión viene llevando adelante una minuciosa tarea investigativa desde el año 2019, pero nunca encontró respuestas de parte del régimen que encabeza el dictador venezolano.Está claro que se arribó a conclusiones que son lo suficientemente claras sobre los atropellos del gobierno bolivariano, que actúa con la total complacencia, tanto de los jueces como de los fiscales, que se desentienden de las graves violaciones de los derechos humanos y de los crímenes cometidos.Para tener mayores precisiones en su informe definitivo, integrantes de la Misión Internacionales entrevistaron a 177 personas, muchas de ellas, con representantes de la justicia independiente, que declararon en contra de los delitos cometidos por el régimen, preservando sus identidades.Se puso de manifiesto, además, que fueron analizadas miles de páginas que forman parte de documentos oficiales y expedientes judiciales que fueron elaborados desde el año 2014 y hasta el pasado mes de agosto.El país, gobernado por Nicolás Maduro desde 2013, tras el fallecimiento de Hugo Chávez, está atravesando por una verdadera debacle social y una difícil situación económica.Por esos motivos, más de seis millones de personas abandonaron el territorio venezolano en los últimos años, para radicarse en distintos países, en busca de un futuro mejor y más previsible, algo que no encontraban en su propio suelo a partir de la caída vertiginosa que se registró en todos los aspectos.