Anto Manera y su mundo de papelitos encantados

¿Qué es eso que te gustaba hacer en tu niñez? ¿En qué te destacabas? La imaginación de los niños es sorprendente, y puede ser una gran fuente de ideas para emprender.En un mundo cada vez más digital, Antonela Manera no solo se atrevió a convertir una afición de la niñez en su emprendimiento, sino que, además, logró que el papel se mantenga vigente y sea el protagonista.Anto tiene 33 años, es mamá de Felipe de 5 años, y su pareja se llama Francisco. “Papelitos Encantados” es el nombre de su emprendimiento, dedicado a la papelería creativa. Ofrece productos como tags y packaging para emprendedores, maquetas gigantes de flores para eventos o vidrieras, coronas y ramos florales, productos en 3D como, por ejemplo, animales y corazones, para eventos tiene un sinfín de propuestas, guirnaldas, pochocleras, caketoopers, souvenirs, molinetes, moños, bonetes, sobres.- Empezó como un hobby, le mostraba un poco lo que estaba aprendiendo y haciendo a mi círculo cercano, y a todos les agradaba mi trabajo. Luego, en junio del 2020, en plena pandemia, lancé mi emprendimiento. No tenía ninguna expectativa, solo mostrar lo que hacía. Soy muy inquieta y el estar limitada por la realidad que todos estábamos atravesando en ese momento, me llevaron a crear algo nuevo.- Desde chiquita me gustaron las manualidades, siempre fui a muchos talleres. En mi cuarto de infancia tenía un escritorio que me había regalado mi mamá con miles de útiles escolares, tijeras con diferentes formas, sellitos, stickers, cartulinas, lapiceras con brillitos, fibras, entre otros. Un recuerdo muy lindo que tengo de mi mamá, es que siempre me mandaba a comprar los papeles y moños para envolver los regalos porque le gustaba cómo yo los combinaba y presentaba. Esta pasión se mantuvo escondida por muchos años, volvió a aparecer cuando fallecieron mis padres. Fueron años difíciles, sufrí bastante y tuve la necesidad de retomar, volver a crear y expresarme con el papel. Las manualidades en papel es algo que me despierta, me ayuda a conectar con mi esencia y a la vez desconectarme del mundo.- “Papelitos Encantados” es un emprendimiento que ama jugar con diferentes materiales, y combinar colores y, sobre todo, el detalle. ¡Ama los detalles! Además, destaco que trabajo con papeles importados de alta calidad, lo que ayuda a que las piezas mantengan la forma que les voy dando, y lo más lindo es que se conservan por años. Por ejemplo, si los dejamos expuestos al sol por mucho tiempo, no pierden el color. Asimismo, desde que empecé me comprometí con la sustentabilidad. Cuido muchísimo este material tan práctico que nos brinda la naturaleza. Es por eso que trato de usar los pliegos de papel al máximo sin desperdiciar, y lo que sobra, lo guardo para un proyecto que pronto conocerán y me tiene muy entusiasmada.- Realicé varios cursos sobre diferentes técnicas de papel, todos online. Uno de ellos, de España y otro de Estados Unidos. Este último me enseñó a crear las flores de papel. Aunque no tenga mucha ¨cancha¨ con el idioma inglés miraba cómo hacia el paso a paso y pude comprender perfectamente. Por otra parte, mi pareja es diseñador industrial y me enseñó a usar varios programas de diseño. Al principio cuando tenía una idea, se la comentaba y él me ayudaba. Luego con el tiempo y con mucha paciencia fui aprendiendo, hoy manejo Adobe Illustrator bastante bien.- Salimos de casa bien temprano, Feli al colegio, Fran y yo a nuestros trabajos. Ambos culminamos nuestra jornada laboral a las 17 hs. Cuando llegamos a casa, hacemos las tareas o cosas pendientes de la diaria que conlleva una familia. En la semana para dedicarme al emprendimiento tengo la agenda organizada por días y horarios, por ejemplo: los lunes me dedico al diseño, los miércoles al corte de papel y los sábados al armado de los productos. Trabajo unas 3 horas a la tardecita/noche.- No llego sola a hacer todo lo que hoy en día demanda un emprendimiento, es por eso que delegué cuestiones para poder avanzar, por ejemplo, Sofia Santellán es la fotógrafa de los productos desde los comienzos de "Papelitos" y Victoria Rodríguez me ayuda con las redes sociales. Mi pareja es el "contador", y mis suegros los encargados de entregar los pedidos. Feli, mi hijo, también participa ayudándome con las máquinas (apretando botones) y mi perro Ron es mi compañero nocturno los fines de semana cuando a veces tengo que "pasar de largo". Somos un lindo equipo.- Decía Piccaso “Para crear, primero hay que creer” y a eso me aferro, confío en que puedo expresar cosas maravillosas y me dejo guiar por papelitos encantados que desprenden magia.Siempre hago un moodboard, en donde voy colocando imágenes que se ajustan a la idea que tengo dando vueltas en la cabeza y voy dándole forma. A veces cuando me siento un poco cansada y la creatividad no aparece, salgo a caminar. Recorrer la naturaleza me relaja muchísimo y me ha pasado que, mirándola, apreciándola, aparece una nueva idea. Una vez que cerré la idea paso a diseñarla en Adobe Illustrator, luego busco paleta de colores, envío los archivos a cortar y ahí voy armando las piezas.- Me encantan los emprendedores, la personalidad característica que tienen, el esmero por dar lo mejor a sus clientes, las ganas de luchar día a día, el estar constantemente innovando y sobre todo la alegría que los caracteriza. Intercambiar experiencias con ellos es un privilegio. A ellos los ayudo con sus ideas y proyectos, les brindo productos artesanales para que ellos puedan cuidar a sus clientes y que tengan una opción más de fidelización con los detalles de mi marca.- Atreverse a explorar nuevos universos siempre da un poquito de miedo. A veces hablo conmigo misma y pienso: “ay, ¿no estarás un poco grande ya para seguir jugando con papel?”, pero me di cuenta que soy la única que me invento esas limitaciones. Muchas cosas me inspiran a seguir recorriendo este camino y muchas otras me paralizan. Desde mi experiencia les diría que, si pueden soñarlo, pueden hacerlo. Que no se detengan por las barreras que crea la mente.- Un proyecto que sueñes, aunque lo veas lejano…- Confío en que todos venimos a este mundo con una misión y un plan... me dejo llevar y que la vida me sorprenda. Pero si tengo que elegir uno, sería llegar a emprendedores de todo el país.