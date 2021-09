Jueves de empates en la Primera A

Anoche se puso en marcha un nuevo capítulo del Torneo Apertura de Primera A de Liga Rafaelina de Fútbol con la disputa de dos de los cinco adelantos que tendrá esta fecha 11.

En nuestra ciudad, Atlético de Rafaela y Ferrocarril del Estado igualaron 1 a 1, encuentro jugado en el predio del Autódromo. La ‘Crema’ lo ganaba por intermedio de Gonzalo Díaz (15m PT), pero el conjunto del Bocha Born lo empató por intermedio de Matías Zbrun, de penal (27m ST). En Reserva la ‘Crema’ se impuso por 4 a 1.

En Sunchales, el clásico entre Unión y el Deportivo Libertad finalizó 0 a 0. En el encuentro de Reserva el que ganó fue Libertad, por la mínima.



SIGUE ESTE VIERNES

La fecha 11 del Apertura tendrá continuidad hoy con los siguientes encuentros: 21.30hs 9 de Julio vs Talleres (Gonzalo Hidalgo), Sportivo Norte vs Bochazo (Ángelo Trucco), 22hs Florida vs Aldao (Sebastián Garetto). Domingo: 15.30hs Peñarol vs Ben Hur, Tacural vs Deportivo Ramona, Brown vs Quilmes.

LAS POSICIONES: 9 de Julio 27, puntos; Argentino Quilmes 25; Deportivo Libertad 20; Ferrocarril del Estado 18; Ben Hur 16; Peñarol 16; Atlético de Rafaela 16; Deportivo Tacural 15; Brown de San Vicente 13; Deportivo Aldao 13; Sportivo Norte 11; Bochófilo Bochazo 11; Deportivo Ramona 9; Talleres de María Juana 8; Unión 8; Florida de Clucellas 5.