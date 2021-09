Reportan 1.733 contagios y 88 muertes

El Ministerio de Salud de la Nación informó que en las últimas 24 horas fueron reportados en todo el país 1.733 nuevos casos de coronavirus y otras 88 muertes. De acuerdo con el último parte oficial, el total de decesos desde el comienzo de la pandemia es de 114.772, mientras que los contagiados suman ya 5.246.998.

Del total de personas que se contagiaron, 5.105.252 ya se recuperaron, mientras que 26.974 aún están cursando la enfermedad. De los decesos reportados, 46 son hombres y 41 son mujeres, mientras que una persona fallecida de la provincia de Buenos Aires fue registrada sin datos de sexo.

Además se informó que son 1.322 los pacientes con coronavirus internados en terapia intensiva, en tanto que el porcentaje de ocupación de camas del servicio para todas las patologías en establecimientos de salud públicos y privados es del 38,1% a nivel nacional y de 42,7% en el AMBA.

En las últimas 24 se realizó un bajo número de testeos, 53.574, y el total de las pruebas diagnósticas concretadas desde el inicio de la pandemia es de 23.489.285.



SIN FALLECIMIENTOS

Luego de más de un año la Ciudad de Buenos Aires no reportó muertes por Covid-19, según el parte diario del Ministerio de Salud porteño, mientras que cinco provincias -Misiones, San Juan, Santa Cruz, Tierra del Fuego y Chubut- tampoco informaron decesos en las últimas 24 horas.

La última vez que la Ciudad de Buenos Aires no había reportado muertes por coronavirus fue el 11 de septiembre de 2020, en una etapa de la pandemia que también estuvo acompañada, al igual que ahora, por el descenso de los contagios.



TIERRA DEL FUEGO CON

INMUNIDAD DE REBAÑO

Tierra del Fuego se convirtió en la primera provincia argentina en lograr la inmunidad de rebaño, tras alcanzar el 71% de personas vacunadas con al menos una dosis y el 56% con el esquema completo. Así lo anunció la ministra de Salud de la Nación, Carla Vizzotti, durante un acto realizado en la Casa de Gobierno provincial junto a la vicegobernadora, Mónica Urquiza, y la ministra de Salud, Judith Di Giglio.

Además, Vizzotti explicó que la inmunidad de rebaño lograda en Tierra del Fuego hará disminuir la circulación viral pero no la interrumpirá, aunque se espera una disminución aún mayor de los casos graves.



VACUNAS SINOPHARM

Tres nuevos vuelos traerán al país más de 3 millones de dosis de la vacuna de Sinopharm entre hoy y mañana, con las cuales Argentina superará las 67 millones de dosis recibidas desde el inicio del Plan Estratégico de Vacunación contra el coronavirus.

El primero de los envíos, que traerá 1.440.000 dosis, aterrizará hoy a las 19:10 en el Aeropuerto Internacional de Ezeiza. Se trata del vuelo AR 1071 de Aerolíneas Argentinas procedente de Pekín, mientras que los otros dos cargamentos llegarán el fin de semana. El segundo vuelo se estima que arribará al país este sábado a las 7:00 en el vuelo LH 510 de la empresa Lufthansa, que contendrá 192.000 dosis, mientras que el último envío con 1.440.000 vacunas llegará a las 19:10 en un vuelo de Aerolíneas Argentinas.