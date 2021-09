Recuerdo para cuatro promociones

El Centro de Exalumnos del Colegio Nacional (Escuela de Educación Secundaria Orientada Nº 428 Luisa R. de Barreiro) recuerda y felicita a los exalumnos de las promociones 1970 y 1971 que han cumplido sus Bodas de Oro en 2020 y 2021 respectivamente y a los pertenecientes a las promociones 1995 y 1996 que festejan sus Bodas de Plata.

Lamentamos que debido a la situación sanitaria no se puedan realizar las tradicionales actividades en nuestro querido colegio, así mismo comunicamos que el próximo año, si la situación mejora, serán convocados para el acto correspondiente. Queda a criterio de cada grupo promover un reencuentro con sus ex compañeros.



Bachilleres Promoción 1970

Agostini, Graciela M. Canela, Oscar A. Hoc, Raúl F. Razuk, Antonio N. Aiassa, Nella A. Coianiz, César A. Ingaramo, Homero Rippstein, Stella M.Alamo, Ricardo C. Davicino, Carlos O. Lagrutta, Luis A. Rodriguez, Alicia C.

Alassia, Aldo A Denardi, Eduardo L. Limonta, Pablo E. Ruata, María A.Bava, Ma. Luisa Ferrari. María L. Maina, Ana E. Silvestre, Juan J.Bertone, Liliana O. Ferrera, Jorge A. Matijas, Patricia S. Storino, Aldo H.

Bertorino, Ricardo O. Fratti, Ricardo A Muñoz, Carlos a. Traverso, Raúl A.Briggiler, Rodolfo V. Giay, Alberto J. Poggi, Ana M. Vimo, Ricardo A. Caglieris, Raúl B. Giay, Oscar M. Ramondelli, Héctor Zurbriggen, María C.



Bachilleres Promoción 1971

Albrecht, Jorge R. Canavese, Oscar L. Gino, Aldo J. Maina, Susana R.Alemandi, Raúl L. Castro, Hugo R. Gongora, Raúl Morel, Jorge J.Alicio, Alberto H. Cassina, Liliana R. Gramaglia, Julio C. Muñoz, Enrique, A.

Amongero, Fulvio R. Colodio, Ana B. Gramajo, Adriana L. Parra, Rosa G.Arbizu, Ma. Rosa Chialvo, Abel C. Gudiño, Francisco M Pellini, Roberto M. Astesano, Eduardo E. Defagot. Juan N. Imhoff, María H Perez, Jorge O.

Baronetti, Laura E. De Micheli, Roberto Ingaramo, Alejandro Risso, Jorge C. Bender, Néstor S. De Toro, Elsa B. Ingaramo, Oscar A. Rogatti, Eduardo D. Bertola, Juan A. Dominino, Hugo Inwinkelried, José L. Rudolf, Ma. Rosa

Bertolaccini, Oscar L. Fassi, Miguel A. Kerz, Carlos E Rufinengo, Oscar A.Bollati, Lorenzo A. Foglia, Adriana B. Kohn, Eduardo L. Storino, Liliana E. Bruno, Juan C. Gerbaudo, Liliana Leonardi, Oscar A. Vottero, Ma. Del Carmen

Caballero, Serafín L. Gianotti, Stella M Lovera, Eduardo A. Williner, Magdalena Zurbriggen, Daniel J.



Bachilleres Promoción 1995:

Alassia, Marisel A. Castillo, Daniela Grande, Lorena G. Pérez, Marcos A. Araoz, Mónica M. Cena, Mabel G. Iñiguez, Mirta E. Resconi, Gonzalo Astrada, Natalia A. Cordero, Diego G. Karlen, Carlos F. Rossi, Hernán H.

Audero, Mariano O. Curiotti, Diego L. Krause, David F. Saiz, Juan M. Bernotto, Analía R. Chachagua, Alejandra Manasero, Sandra M. Scarafía, Vanina A. Bessone, Guillermo L. Dagatti, Daniela Mastrandrea, Pedro L. Schmidt, Vanina A. Biolatto, Leonardo M. Dalmazzo, Andrea M. Medina, Juan M. Sudano, Claudia L. Borgarelli, Valeria Fernández, Lorena S. Monjes, Andrea S. Tello, María S. Borgogno, Verónica G. Figueroa, Mariana A. Muzzio, Iliana S. Tartaglia, Soledad R. Burkhard, Cristian A. Ghirardi, Natalia S. Neder, Maximiliano A. Tonda, Maximiliano

Orellano, Ariel G. Yudicello, Sergio H



Bachilleres en Comunicación Social 1995:

Battaglino, Pablo S. Del Bono, Vanina L. Granero, Rodrigo E. Russo, Carina O. Bernard, Melina Fercodini, Fernando M. Lanzetti, Marcelo A. Schaberger, Paula C. Boidi, Andrés C. Fernández, Adela I. Molfino, Lucas Schiavino, Daniel S.

Contreras Peñaloza, Natacha Fiorito, Lorena B. Muñagorri, Juan A. Segovia, Carina S. Davicino, Cecilia V. Gariboldi, Natalia V. Paredes, Oscar A. De Cerchio, Nicolás M. Gianotti, María F. Providenti, Marcos R.



Bachilleres Promoción 1996:

Aguilera, Carina R. Cuffia, Hugo R. Giachino, Pablo A. Previdere, Paula Albrecht, Lorena P. Dellasanta, María C. Giménez Lino, Diego Romero, Francisco J. Aragoni, Alejandra G. D’Intino, Javier A. Martines, Silvina del V. Rozeck, Valeria S. Baravalle, Fernando J. Etchepare, Pedro F. Medina, Pablo Ruffinengo, Juan M. Bartizzaghi, Evangelina Farías, Daniel J. Melano, Matías A. Scavino, Leonardo D. Belfiori, Maximiliano J. Ferpozzi, Guillermo O. Miassi, Paulo a. Suárez, Ma. Candela Calcha, Hernán P. Gaggi, Silvina M. Nasep, Celina Chachagua, Cyntia M. Garrappa, Luciano Pacheco, Marcela A. Costamagna, Omar F. Garrote, Laura V. Pagliero, Alberto F.



Bachilleres en Comunicación Social 1996:

Álamo, Cecilia R. Foglia, Gustavo E. Ré, Martín S. Sabater, Ezequiel Alegre, Jessica González, Jorge I. Reinoso, Ma. José Sacchi, Daniel Omar Ayala, Pablo González, Ma. Eugenia Reynoso, Diego M. Schonfeld, Sebastián I.

Colombo, Andrés P. Heizmann, Verónica L. Rivadero Socín, Verónica Zurvera, Mariano G.

Dadamia, Nydia M. Maciejowskiy, Brenda I. Romero, Vanina A. Elsener, Diego Pogolotti, Raquel Ruiz, Ma. Cecilia



Bachilleres en Industrias Alimenticias 1996:

Aiassa, Hugo J. Gorosito, Cristian R. Mansilla, Graciela V. Ramírez, Nicolás Alassia, Alejandro A. Guanchiale, César J. Martínez, Carina M. Rodríguez, Gonzalo A. Baronetti, Ma. Fernanda Gudiño, Marisa S. Martínez, Nancy A. Sella, Cristian L. Boglione, Sebastián A. Hernández, Daniel A. Meloni, Ignacio S. Sposito, Melina A.

Bucchi, Luciana N. Maldonado, Roberto a. Pizarro, Adrián F. Stoffel, Ezequiel G. Fenoglio, Romina L. Mansilla, Nancy V. Quinteros, Gisela B.