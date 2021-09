Claudia Piñeiro dejó su impronta

En su sexta jornada, la programación de la Semana del Libro 2021 ofreció la posibilidad de tomar contacto con una de las principales referentes de la literatura nacional. Con el apoyo del Ministerio de Cultura de la Provincia, la escritora y guionista Claudia Piñeiro se presentó en la Sala del Cine Teatro Municipal "Manuel Belgrano" este jueves 23 de septiembre a partir de las 20:00.

La autora de la serie "El Reino" mantuvo un diálogo de alrededor de una hora con la gestora cultural María Emilia Sánchez y la profesora y referente del Frente ESI, Alejandra Raccuia.

La charla giró en torno a su escritura, los tópicos recurrentes, la construcción de sus personajes e historias y la repercusión de sus novelas, especialmente Catedrales, en el público. Además, la autora se detuvo en algunas de sus intervenciones en redes sociales, en su experiencia en el cine y en su amor por el teatro.

“Los chicos necesitan las historias que tocan temas difíciles, justamente para poder tramitar esas cuestiones. Los jóvenes muchas veces miran desde esos otros lugares, tienen una mirada más perspicaz que los adultos. En todas mis novelas hay adolescentes y los elijo precisamente por esa libertad que tienen de correrse y revisar el mundo, cuando algo de ese mundo que ven no les está gustando"; expresó Piñeiro.

Asimismo, se refirió a su rol como referente feminista y reconoció: "Como muchas mujeres de mi generación, creo que siempre tuve una mirada del mundo feminista, solo que a veces nos daba pudor decirlo porque lo asociábamos únicamente con el activismo. Hoy creo que evolucionamos y muchas decimos sin dudar que somos feministas, porque serlo es defender los derechos de las mujeres".

Sobre su rol como guionista en El Reino, la escritora relató que esta historia surgió de su reencuentro con Marcelo Piñeyro y de una oferta fallida que les realizaron de hacer la segunda parte de Las viudas de los jueves: "Con él nos gustan series y libros parecidos y tenemos una mirada similar del mundo y la realidad política en Latinoamérica. Y aunque rechazamos la primera oferta, se nos ocurrió empezar a abordar esto del acercamiento de ciertos partidos de derecha a Iglesias católicas y evangélicas. No se trata de esta iglesia puntual ni de un país puntual, sino de esa alianza que surge para manipular a una parte de la población. Pero está dentro de lo verosímil y así se vivió la recepción de la serie en muchos países".

Respecto a las repercusiones, expresó: "Al debate podemos pedirle más debate pero a la ficción no podemos pedirle que no sea ficción. Yo creo que cuando un hecho artístico genera debate público, es interesante. Y eso ocurrió".

Cabe destacar que, sobre el final, el público presente pudo interactuar con la escritora, haciendo comentarios y preguntas.



Convocaron al Premio Provincial de Ensayo

Durante la presentación, la secretaria de Educación Mariana Andereggen dio la bienvenida, agradeciendo en primer lugar "al Ministerio de Cultura de la Provincia por acompañarnos y posibilitar este encuentro".

"Si hay algo que nos obligó a transitar la pandemia, es la incertidumbre. Y la virtualidad ciertamente nos deja un poco a merced de este sentimiento. Pero también posibilita, tiende el puente que hace posible este encuentro entre nosotros acá presentes, y a la vez con la admirada Claudia Piñeiro, un orgullo para nuestra Secretaría, para esta gestión contar con su presencia"; admitió la funcionaria.

Además, aprovechó para presentar el Premio Provincial de Ensayo "Juan Álvarez" 2021: "El tradicional certamen está dedicado en esta ocasión al género ensayo y premia 'a través de un jurado de profesionales' a la mejor obra inédita y mejor obra original, así como también al mejor libro de ensayo publicado entre mayo de 2018 y septiembre de 2021. Esperamos que participen muchos rafaelinos y rafaelinas".

Vale mencionar que este Premio homenajea al historiador, abogado y profesor de Rosario Juan Alvarez, y la inscripción se realiza online a través de www.industriascreativas.gob.ar. Para dudas o consultas, escribir a [email protected]