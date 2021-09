Los Pumas con equipo confirmado para enfrentar a los Wallabies

BUENOS AIRES, 24 (NA). - El entrenador de la Selección argentina masculina de rugby, Mario Ledesma, confirmó ayer el equipo para enfrentar este sábado a Australia por la quinta fecha del Rugby Championship, donde Los Pumas cosecharon cuatro derrotas en los primeros cuatro partidos.

El técnico no realizará modificaciones en relación a la alineación que cayó frente a Nueva Zelanda por 36 a 13 en Brisbane en la última jornada.

De esta manera, el elenco albiceleste estará conformado por Juan Cruz Mallía; Santiago Cordero, Lucio Cinti, Santiago Chocobares y Emiliano Bofelli; Santiago Carreras y Gonzalo Bertranou; Pablo Matera, Marcos Kremer y Juan Martín González; Tomás Lavanini y Matías Alemanno; Santiago Medrano, Julián Montoya (capitán) y Facundo Gigena.

En las primeras tres fechas, en tanto, el seleccionado argentino obtuvo otras tres caídas ante Sudáfrica, en dos ocasiones, (12-32 y 10-29) y contra Nueva Zelanda (0-39), que también lo volvió a vencer en el cuarto cotejo.

En conferencia de prensa, Ledesma elogió a Quade Cooper, una de las grandes figuras de Australia, de cara al compromiso de este sábado a las 7:00 (hora argentina).

"Yo creo que ha cambiado mucho él, como que jugaba demasiado, arriesgaba demasiado cuando la ocasión no lo ameritaba. Esa fue una de las razones por la que salió del equipo me parece, pero hoy volvió más sereno, más pensando y está jugando para el equipo", manifestó el entrenador de Los Pumas.