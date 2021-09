Este viernes comienza la Laver Cup

El tenista argentino Diego Schwartzman integrará el equipo del Resto del Mundo que competirá con otro denominado Europa en la cuarta edición de la Laver Cup, el torneo que se celebrará desde este viernes en Boston, luego de no haberse podido realizar en 2020 por la pandemia de coronavirus. El certamen, que tuvo sus anteriores ediciones en Praga, Chicago y Ginebra, comenzará este viernes a las 14 en el estadio de TD Garden, en Boston, y será televisado por la plataforma Star+.El equipo de Europa tendrá como capitán al ex notable tenista sueco Bjorn Borg y estará integrado por el ruso Daniil Medvedev (2), flamante campeón del US Open, el primer título de Grand Slam de su carrera, el griego Stefanos Tsitsipas (3), el alemán Alexander Zverev (4), el ruso Andrey Rublev (5), el italiano Matteo Berrettini (7) y el noruego Casper Ruud (10).Por su parte, la formación de Resto del Mundo, que tiene como capitán a otra leyenda del tenis como el estadounidense John McEnroe, incluirá a los canadienses Felix Auger-Aliassime (11) y Denis Shapovalov (12), los estadounidenses Reilly Opelka (19) y John Isner (22), el australiano Nick Kyrgios (95) y el "Peque" Schwartzman (15).El certamen durará tres días con cuatro partidos en cada jornada (tres individuales y un dobles) y la misión de Resto del Mundo es ponerle fin a los tres títulos consecutivos de Europa, algo que se presume difícil por el mejor ranking de todos los tenistas del Viejo Continente."Nuestro equipo está integrado por los tres últimos ganadores de los torneos más importantes", recordó el alemán "Sascha" Zverev, que hizo alusión a su medalla dorada en los Juegos Olímpicos de Tokio, su título en el Masters 1000 de Cincinnati y la victoria de Medvedev en el US Open.