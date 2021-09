Otta y el análisis de los 30 minutos

Atlético de Rafaela sigue sin poder ganar. Ayer, en 30 minutos con mucha intensidad, no pudo quebrar el cero ante el Deportivo Morón y todo terminó como empezó aquel 10 de septiembre: 0 a 0.

Tras el encuentro disputado en el Oeste porteño, el entrenador de la ‘Crema’, Walter Otta dejó sus sensaciones: “El primer tiempo nosotros, ellos al final tuvieron esas dos, muy difícil, una picardía que no se pudo terminar el otro día, ya está, ahora a pensar en lo que viene”, indicó.

En aquellos 60 minutos Atlético había sido superior al ‘Gallo’, equipo comandado por el rafaelino Lucas Bovaglio y que pelea en los primeros puestos de la zona B, y ayer, a pesar de las ausencias obligadas que tuvo, contó con sus oportunidades como para marcar diferencias.

“Vinimos con bajas después del partido con Ferro, perdimos a Soloa, Portillo que son jugadores claves, no los pudimos tener. Con chicos de 17 años como Alassia que le toca jugar por primera vez de titular, es un orgullo para todos, viene trabajando y muestra el laburo que el club viene haciendo en inferiores, por eso han debutado tantos pibes”. Y agregó: “Es la campaña que nos toca ahora, no estamos contentos con lo que venimos haciendo en cuanto a resultados pero estamos convencidos que a futuro el club se va a ver muy beneficiado”.

Para el DT albiceleste, enfrentar Morón y en el Nuevo Francisco Urbano, tiene un sabor especial: “Hemos vivido cosas muy lindas en este estadio, cosas inolvidables, la gente siempre muy agradecida. Seguramente con el tiempo esto se irá acrecentando, cada vez que venimos o nos cruzamos con un hincha de Morón la demostración de cariño es muy grande”.

Por último, y en relación a las suspensiones de Portillo y Soloa, que no pudieron estar ayer ni tampoco lo podrán hacer el sábado ante Tristán Suárez, Otta indicó: “Es la racha que nos toca. Cuando la cosa viene mal lamentablemente vienen todas al revés, esperemos darla vuelta con un triunfo pronto y poder revertir esto”.