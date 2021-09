9 de Julio ante Talleres, por la recuperación tras la derrota

El León, líder del Apertura, viene de perder con Quilmes y buscará recomponerse cuando reciba hoy al elenco de María Juana. También juegan Sportivo vs Bochazo y Florida vs Aldao.

El pasado domingo Argentino Quilmes le ganó a 9 de Julio, líder del certamen, le sacó el invicto de nueve triunfos seguidos y le puso al torneo Apertura de Primera A, otro condimento. El ‘Cervecero’ quedó a dos puntos de la cima y sabe que cualquier nuevo traspié del León le puede dar la chance de pelearle el título. Los ‘Julienses’ saben que deben dejar rápidamente en el olvido dicha caída en el Giuliani y esta noche buscarán la recuperación.El conjunto dirigido por Pablo Bonaveri recibe hoy a Talleres de María Juana en uno de los encuentros que le darán continuidad a la fecha 11 que se puso en marcha anoche con dos adelantos.El “9” viene de caer 1-0 con el elenco de barrio Italia, cortando así la seguidilla de nueve triunfos al hilo. Hasta entonces sólo había recibido un gol en contra. Los de María Juana, por su parte, suman siete sin poder ganar y viene de caer de local con Atlético (2-0).En otro de los encuentros de este viernes, Sportivo Norte recibirá a Bochófilo Bochazo. El Negro suma dos derrota seguidas y quiere dejar rápidamente en el olvido dicha racha negativa. Los de San Vicente, le ganaron a Unión 2-1 en la fecha pasada.El otro adelanto de viernes se jugará en Clucellas con Florida recibiendo al Deportivo Aldao.21.30hs 9 de Julio vs Talleres de María Juana (Gonzalo Hidalgo), Sportivo Norte vs Bochófilo Bochazo (Ángelo Trucco), 22.00hs Florida de Clucellas vs Deportivo Aldao (Sebastián Garetto).15.30hs Peñarol vs Ben Hur, Deportivo Tacural vs Deportivo Ramona, Brown San Vicente vs Argentino Quilmes.9 de Julio 27, puntos; Argentino Quilmes 25; Deportivo Libertad 19; Ferrocarril del Estado 18; Ben Hur 16; Peñarol 16; Atlético de Rafaela 15; Deportivo Tacural 15; Brown de San Vicente 13; Deportivo Aldao 13; Sportivo Norte 11; Bochófilo Bochazo 11; Deportivo Ramona 9; Talleres María Juana 8; Unión de Sunchales 7; Florida de Clucellas 5.