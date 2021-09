Ah pero los periodistas

La relación entre el poder real e incluso simbólico con la prensa no suele ser fácil, no solo en la Argentina sino también en otros países. No lo es en aquellas sociedades donde se respeta la libertad y los valores de la democracia ni mucho menos en aquellos países donde el periodismo es colonizado parcialmente por los grupos de interés y del poder, entre ellos el Estado, los partidos políticos y la élite político-empresarial y judicial. "El poder de la prensa, la prensa del poder" es un juego de palabras que además de ser el título de un libro sintetiza las relaciones existentes por arriba y por debajo de la mesa entre el ecosistema del periodismo y los poderosos.Puede afirmarse que los medios de comunicación son capaces de incentivar o apagar conflictos políticos, de encauzar tendencias, de crear imágenes dependiendo de los intereses que estuvieran en juego pero también de informar con veracidad, objetividad e independencia (un escenario ideal que difícilmente se manifieste en la práctica). Las tensiones entre la prensa y el poder son comunes, no es para inquietarse excepto que se aproxime peligrosamente a los niveles de Venezuela, donde se cierran o expropian medios solamente por cuestionar a un gobierno.La invención de la imprenta por Juan Gutenberg en la Europa medioeval, significó un gran impulso a la divulgación de la palabra escrita y generó, como era de esperar, las reticencias y resistencia de los monarcas absolutos de entonces, que se afanaron por poner bajo su control y limitar los alcances de aquel invento tan novedoso como sospechoso, escribió el investigador hondureño, Víctor Meza, en su obra "El poder, la democracia y la prensa: una relación contradictoria y difícil" de Clacso (Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales). Esta lógica se mantiene hasta nuestros días, con las actualizaciones obvias.La Argentina no es la excepción, con medios que se presentan como objetivos e independientes y otros que se muestran con una actitud militante. Detrás de ambos grupos, relaciones amigables o tumultuosas con el poder, que se definen según el lugar en el que se sitúe cada medio.Recientemente se patentó la frase "ah pero Macri" como recurso para adjudicar al ex Presidente de Cambiemos las culpas por el (mal) estado de la nación. De esta forma el kirchnerismo hizo de Mauricio Macri el enemigo común e ideal.En las últimas semanas, podríamos copiar y pegar el concepto con una leve variante: "ah pero los periodistas". En el cierre de la campaña del Frente de Todos en Tecnópolis, Cristina Kirchner criticó la herencia del macrismo y apuntó contra los medios por "achatar el debate" entre los candidatos. El ahora ex jefe de Gabinete y flamante canciller, Santiago Cafiero, apuntó contra los medios de comunicación por la contundente derrota del Frente de Todos en las PASO, al afirmar que los periodistas no le hicieron repreguntas a los dirigentes de Juntos por el Cambio cuando dejaron el poder. Argumento insólito. Alberto Fernández, Máximo Kirchner y otros líderes oficialistas también se la han tomado contra la prensa.Y esta semana el intendente de José C. Paz, Mario Ishii, entregó una inquietante declaración al señalar que "un día el pueblo se va a levantar contra los medios" por difundir -en su opinión- solamente noticias negativas. Adepa y Fopea repudiaron sus dichos al considerar que demuestran poco apego a la libertad de expresión y ponen en duda el valor del periodismo profesional en toda democracia. En defensa de las instituciones y de la democracia, es necesario abortar cuanto antes ese concepto "ah pero el periodismo" con el que la política procura derivar sus propias culpas hacia los demás.