Aprobaron la Ordenanza que habilita la construcción de un edificio en Bv. Yrigoyen

Durante la mañana de este jueves se llevó a cabo la sesión ordinaria del Concejo, en la que se aprobó por unanimidad la Ordenanza presentada por el Departamento Ejecutivo Municipal, en el que se solicitó declarar “Proyecto Especial” la construcción de un edificio de departamentos en Bv. Yrigoyen al N° 659, 665 y 671. El edificio en cuestión, contará con una planta baja y 10 pisos, y será de 34 metros de altura.

Respecto a que se consideran Proyectos Especiales”, se indica que conforme lo dispuesto en el apartado I.7 del Capítulo I del Anexo I de la Ordenanza Nº 4170 y modificatorias, se consideran Proyectos Especiales a aquéllos que por cuestiones estratégicas para la ciudad, fundamentadas en el desarrollo económico, en la identidad cultural y en el bienestar de la comunidad en su conjunto, y por la complejidad de su uso no puedan cumplimentar con los parámetros urbanísticos establecidos en la norma citada, siendo necesario un ámbito de evaluación especial y su aprobación por medio de una ordenanza particular.

Por otra parte, cabe recordar que la firma EGOPER S.A, inició el 22 de abril de 2019 los trámites para obtener la factibilidad para la construcción de un edificio de departamentos con destino a personas de la ancianidad en las fracciones de terreno identificadas bajo los catastros N° 22412 y 4815, Manzana 7 de la Concesión N° 297, ubicadas en Bv. Yrigoyen N° 665 y 683. Estos inmuebles, se encuentran incorporados al listado de Bienes Inmuebles Protegidos del Municipio, dentro de la categoría ambiental, conforme al artículo 3° del Decreto N° 35.204. Por tal razón, el 30 de octubre de 2020, la firma inicia una nueva solicitud de factibilidad de uso de suelo, la cual tramita a través de la vía administrativa formal, presentando en esta oportunidad una propuesta de construcción de un edificio de departamentos, esta vez ajustada a los parámetros urbanísticos vigentes.

Luego de diversas tramitaciones, en mayo de 2021 EGOPER S.A, solicita a la Comisión de Desarrollo Urbano, que se otorgue carácter de Proyecto Especial a un nuevo proyecto de construcción y hoy esta iniciativa fue aprobada por los concejales por unanimidad.

El anteproyecto fue evaluado por la Comisión de Desarrollo Urbano, según consta en el Acta Nº 41 de fecha 20 de mayo de 2021, concluyendo en la necesidad de declararlo Proyecto Especial, ya que el mismo supera diversos parámetros urbanísticos del Código Urbano de la ciudad de Rafaela.

Al respecto, Jorge Muriel señaló: “Es un proyecto que tiene un largo recorrido para poder lograr la factibilidad y como dije a la hora de informar, fue iniciado en 2019 el trámite, después hubo una reconfiguración del proyecto porque no cumplía con algunos parámetros urbanísticos y en octubre de 2020 inicia un nuevo pedido de factibilidad ya adaptado al nuevo Código Urbano, -que todavía no se votó-, pero está dentro de esos parámetros. Por eso, tuvimos que votarlo como proyecto especial, y por eso dimos también rápidamente el acuerdo para que pueda desarrollarse esta construcción que es muy importante y que le va a dar a un bulevar fundacional una nueva configuración”.

“Este proyecto tiene que ver con el desarrollo de una ciudad moderna, sustentable, con la particularidad además de que va a contar con la totalidad de cocheras según la cantidad de departamentos, por lo que entendíamos que era un proyecto para acompañar y darle la viabilidad rápida; ya se empezaron con las obras, hubo demolición y tenemos el dictamen de la Comisión de Patrimonio Urbano, donde deja en claro que no había valores para preservar en ese sector y se podía demoler. Además, estuvo el visto bueno de la Comisión de Desarrollo Urbano que le daba la viabilidad al proyecto y esta excepcionalidad. Con todos esos elementos votamos unánimemente la herramienta de la excepción para esta iniciativa”, contó el edil justicialista.

El miembro informante de este proyecto, explicó que “la mayoría de las excepciones o proyectos especiales que tratamos en todo este tiempo, tienen una particularidad y es que tienen un plazo para comenzar la obra y en este caso es de un año, si no avanza en ese tiempo, el proyecto especial se da de baja; esto nos asegura que estamos votando algo que se va a llevar adelante”, afirmó.

Por su parte, el concejal del PDP (FPCyS), Lisandro Mársico, manifestó: “El Concejo hoy votó una Ordenanza para una excepción al Código actual y que se pueda construir el edificio. Este es un proyecto en donde la empresa que lo impulsa, hace tres años que está esperando por esta posibilidad de poder construir el edificio; se coincide en que siempre desde el Departamento Ejecutivo, desde hace años, existen trabas, -muchas veces innecesarias-, o impedimentos, o demoras que hacen que las inversiones estén dilatadas, y cuando están dadas las condiciones legales de estos emprendimientos”. Y agregó: ““A veces el sector privado viene insistiendo sobre la necesidad de agilizar la posibilidad del desarrollo de las inversiones”.