UTN realizará hoy su tradicional fogón

Esta noche se va a estar llevando a cabo un evento muy tradicional y popular, ya con la llegada de la primavera. Es que la Universidad Tecnológica Nacional en Rafaela estará realizando nuevamente su tradicional fogón, pero en esta ocasión, a través de una cena-show y con la modalidad de cupos limitados. A diferencia de los antiguos fogones, donde se involucraba a los estudiantes de todas las escuelas secundarias de la ciudad, ya sea en la Rural o en otro sector de nuestro medio, en los últimos años solamente pueden asistir todos los estudiantes universitarios de la ciudad mayores de 18 años. "Después de 2 años, ya que el año pasado no se pudo concretar por la pandemia, pudimos al final organizar algo para el día de la primavera y enmarcado también en los 50 años que cumple nuestra facultad en nuestra ciudad", comentó Gonzalo Gutiérrez, uno de los organizadores del espectáculo.

La cita será este viernes 24, de 20 a 2 horas, en las instalaciones de la UTN (ingreso por calle Acuña 49). Y al preguntarle a Gonzalo cómo se realizará, nos respondió que "este año será distinto a los anteriores. Nos gustaría que sea como los que se hicieron pero por el tema de las nuevas restricciones contra el coronavirus, nos toca realizarlo en una especie de cena-show. Será reducido en cuanto a capacidad, vamos a contar con un aforo entre 80 y 100 personas y vamos a tener servicio de catering y van a cantar dos artistas locales, Abril Gigena y Magalí Fernández. Esto se va a llevar a cabo en un sector distinto al que se venía realizando y estamos analizando en qué lugar vamos a realizar el fogón".

Para los interesados que aún deseen participar, Gutiérrez agregó que "no quedan muchas entradas, alrededor de un 20% aproximadamente, pero los que deseen asistir se pueden contactar con el Instagram de la facultad (UTN.Rafaela) o a mi número telefónico, 3492-639956".

Esta celebración es típica desde hace mucho tiempo y no se lo quiere abandonar bajo ningún tipo de vista, adaptándose a las nuevas normas de convivencia a raíz de la pandemia, que ha puesto ciertos límites. "El fogón se viene realizando desde hace muchos años y la idea es mantener esa tradición y obviamente, seguir sumando actividades presenciales para los estudiantes. Si bien no hay una presencialidad del ciento por ciento, hay exámenes, laboratorio, y la semana que viene se iniciarán nuevamente las prácticas deportivas. Y con este fogón queremos volver a encontrarnos con todos los estudiantes universitarios rafaelinos".

El próximo año, la facultad cumplirá 50 años en Rafaela y ya se está pensando qué se puede realizar en materia de festejos. "Queremos organizar algo lindo, como la institución se lo merece. En mayo del 2022 son los 50 años y ya hemos empezado con los festejos desde antes. En este 2021 queda poco tiempo de clases pero igual se seguirán llevando a cabo otras actividades, y esperemos que el próximo año podamos contar con la presencialidad plena total y se produzcan más encuentros con los chicos", remarcó Gutiérrez.