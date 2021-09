Robo y daño millonario en cooperativa eléctrica

Un importante y millonario robo ocurrió en las últimas horas en perjuicio de la Cooperativa Eléctrica de la localidad de Tacural.

El ilícito se habría registrado en la madrugada de este miércoles, cuando ladrones "de cobre” rompieron un tejido perimetral e ingresaron al predio de la sub estación de energía que se encuentra a la vera de la Ruta Nacional 34 a metros del ingreso a la localidad de Tacural.

Según lo manifestado por el gerente de la cooperativa eléctrica, Holger De Marco, a este medio, autores desconocidos tras romper el tejido perimetral, realizaron una minuciosa tarea y con mucho conocimiento quitando a 5 seccionadores todo el cobre que se complementa para al uso del servicio.

Lo peor de esto, es que probablemente el repuesto por separado, sea difícil de conseguir, y de ser así, la cooperativa deberá afrontar gastos significativos y se prevé hasta una suma millonaria debido que estos equipos están valuados en dólares.

Se supo además que violentaron la puerta del edificio donde se encuentra el tablero central, pero al parecer de ese lugar no alcanzaron a robar nada.

El personal que trabaja en el predio, se dio cuenta de lo ocurrido cuando llegaron a cumplir tareas diarias, observando los tejidos dañados y los equipos de los seccionadores todos desarmados.

Las autoridades realizaron la correspondiente denuncia en la Sub Comisaría 3a. de Tacural.