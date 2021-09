Falleció Willie Garson, actor de Sex and the City, a los 57 años

El actor Willie Garson, quien daba vida al mejor amigo de Carrie Bradshaw en la serie "Sex and the City", falleció este 21 de septiembre a los 57 años, en su residencia según confirmaron familiares a los medios locales.El hijo del actor, Nathen Garson, ha sido quien ha compartido la triste noticia a través de su cuenta de Instagram, junto a unas palabras de despedida: "Te quiero tanto, papá. Descansá en paz. Me alegra mucho que hayas podido compartir todas tus aventuras conmigo y que pudieras lograr tanto. Estoy tan orgulloso de ti. Siempre te amaré, pero creo que es tiempo de que te vayas a una aventura propia"."Siempre estarás conmigo. Te amo más de lo que nunca sabrás y me alegro de que puedas estar en paz ahora. Siempre fuiste la persona más fuerte, divertida e inteligente que he conocido. Me alegra que hayas compartido tu amor conmigo. Nunca lo olvidaré ni perderé", concluyó el mensaje.Pese a que aún no confirmaron los detalles de su fallecimiento, desde la página web estadounidense de TMZ se ha confirmado que el actor llevaba unos cuantos años luchando contra el cáncer.Garson fue popularmente conocido por su papel de Stanford Blatch en "Sex and the City", en la que había estado trabajando recientemente para la secuela de HBO "And just like that", que traerá a las amigas de Manhattan de regreso a la pantalla grande.Además de su papel en Sex and the City, Garson interpretó a un estafador en "White Collar" de USA Network, de 2009 a 2014. También era conocido por su adorable papel como el portero Ralph en la comedia romántica de 2005 “Little Manhattan”; interpretó a Gerald Hirsch en el reinicio de “Hawaii Five-0”, de 2015 a 2020; y a Henry Coffield en “NYPD Blue” en 1993. A su vez, el artista participó en "Los hechiceros de Waverly Place" (2007-2012), la serie de Disney Channel.