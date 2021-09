Atlético, con 30 minutos para cortar una racha de ocho partidos sin ganar

Si en 90 minutos no puede ganar quizás en 30 lo pueda hacer. Todo es válido a la hora de pensar en cortar la pésima racha y ganar de una bendita vez. Desde el 18 de julio, en aquel 2-0 vs Brown de Adrogué, que los hinchas de Atlético de Rafaela no tienen una alegría. Ocho juegos han pasado y la Crema aún no pudo ganar en lo que va de la segunda rueda de la temporada 2021 de la Primera Nacional.El equipo conducido por Walter Otta apenas cosechó tres puntos sobre los últimos 24 que hubo en juego. La 15ª ubicación en la tabla de la zona B (sobre 18 equipos) con 27 puntos, apenas dos más que el último, hablan por sí solos de la campaña albiceleste.Este jueves, desde las 15.00hs, Atlético estará visitando al Deportivo Morón para cumplir con los 30 minutos pendientes del encuentro suspendido el pasado 10 de septiembre por corte y falta de luz en el estadio del ‘Gallo’, el ‘Nuevo Francisco Urbano’. Serán dos tiempos de 15 cada uno. Los dirigidos por el rafaelino Lucas Bovaglio pueden alcanzar la punta si es que consiguen superar a la Crema.Se jugaban 15 minutos del complemento e igualaban 0 a 0. El árbitro Luis Lobo Medina esperó el tiempo prudencial pero la baja en la tensión lumínica impidió que se pueda continuar. Hasta ese entonces, Atlético había hecho mejor las cosas que su rival y había contado con un par de ocasiones claras de gol en los pies de Parisi.Con respecto al equipo, el DT Otta realizará variantes en relación a la formación titular que viene de igualar 1-1 con Ferro. Por el expulsado Ayrton Portillo ingresará Matías Valdivia y por Facundo Soloa, con 5 amarillas, irá el juvenil Gonzalo Alassia. Otra de las variantes obligadas tiene que ver con la lesión de Roque Ramírez (desgarro en el isquiotibial), en su lugar ingresará Brian Calderara. Las variantes no terminan ahí ya que el entrenador optaría por resguardar a Fernando Piñero, amonestado en los 60 jugados con Morón, y utilizarlo el próximo sábado ante Tristán Suárez.El Deportivo Morón que conduce Lucas Bovaglio llega tras ganarle 1-0 a Brown en Puerto Madryn y meterse en puestos de reducido.El ‘Gallo’ suma 39 unidades y el puntero Barracas Central tiene 42, si Morón logra marcar alguna diferencia en los 30 minutos que restan, quedaría como puntero, mientras que Atlético se quedaría con los 27 puntos, y con escasas chances de alcanzar un puesto en la Copa Argentina de 2022.Luego de cumplir con los 30 minutos de hoy ante Morón, Atlético de Rafaela se quedará en Buenos Aires a la espera del cotejo del sábado ante Tristán Suárez, por la fecha 27.Dicho encuentro será arbitrado por Julio Barraza y comenzará a las 15.00hs.Bruno Galván; Cristian Broggi, Cristian Paz, Braian Molina y Leonel Bontempo; Gastón González, Cristian Lillo, Brian Orosco y Luciano Guaycochea; Alan Schofeld y Tobías Zárate.Juan Rojas, Franco Verón, Lucas Abascia, Norberto Palmieri, Santiago Naguel, Mariano Bracamonte, Guillermo Villalba, Mateo Levato.Lucas Bovaglio.Agustín Grinovero; Cristian Chimino, Gastón Tellechea, Agustín Bravo y Brian Calderara; Guillermo Funes, Gonzalo Alassia, Federico Recalde y Matías Valdivia; Lautaro Parisi y Claudio Bieler.Pedro Bravo, Fernando Piñero, Bruno Riberi, Enzo Avaro, Jorge Molina, Alex Luna y Franco Jominy.Walter Otta.Nuevo Francisco Urbano.Luis Lobo Medina.Pablo Acevedo y Lucas Padro.Mauro Biasutto.15.00hs (se jugarán dos tiempos de 15 minutos).