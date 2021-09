La Crema recibe a Ferro y se juega el clásico de Sunchales

Este jueves se pone en marcha una nueva fecha del torneo Apertura de Primera A de Liga Rafaelina de Fútbol con la disputa de dos de los cinco adelantos que tendrá este capítulo 11 del principal certamen doméstico.Ambos juegos de este jueves irán a las 21.30hs con la presentación de Atlético de Rafaela recibiendo a Ferrocarril del Estado, y disputándose el clásico de Sunchales.En el predio del Polideportivo del Autódromo la ‘Crema’ recibirá al conjunto de barrio Los Nogales, encuentro que tendrá como árbitro principal a Franco Ceballos. El elenco local viene de superar a Talleres en María Juana 2 a 0, volviendo así a la victoria tras tres juegos. Los ‘Bichitos Colorados’ vienen entonados con tres victorias al hilo.El otro encuentro de hoy será el clásico de Sunchales. Unión recibirá al Deportivo Libertad. Los ‘Bichos Verdes’ suman siete derrotas seguidas e intentarán encontrar la recuperación ante el rival de toda la vida, que en contrapartida, viene arriba en las posiciones, en el tercer lugar. El árbitro del cotejo será Ariel Gorlino.La fecha 11 de la Primera A tendrá continuidad este viernes con la disputa de tres partidos. El resto irá el domingo, en su horario de las 15.30hs.Mañana jugarán: 21.30hs 9 de Julio vs Talleres María Juana, Sportivo Norte vs Bochófilo Bochazo, 22.00hs Florida de Clucellas vs Deportivo Aldao.El domingo se medirán: Peñarol vs Ben Hur, Dep. Tacural vs Dep. Ramona, Brown de San Vicente vs Argentino Quilmes.9 de Julio 27, puntos; Argentino Quilmes 25; Libertad 19; Ferrocarril del Estado 18; Ben Hur 16; Peñarol 16; Atlético de Rafaela 15; Tacural 15; Brown 13; Aldao 13; Sportivo Norte 11; Bochazo 11; Ramona 9; Talleres (MJ) 8; Unión 7; Florida de Clucellas 5.