Canelo y rival en escándalo

BUENOS AIRES, 23 (NA) - El boxeador mexicano Saúl Canelo Álvarez y el púgil estadounidense Caleb Plant protagonizaron un escándalo durante el careo en el cual intercambiaron chicanas, insultos, empujones y algunos golpes. Ambos se enfrentarán el sábado 6 de noviembre en el MGM Grand Hotel de Las Vegas, Nevada, donde el Álvarez buscará convertirse en el campeón unificado de la división de los Supermedianos y tras culminar la conferencia de prensa se produjo el enfrentamiento.

Según se supo, Plant le dijo a Canelo que sería el nuevo campeón y, ante la risa del mexicano, el estadounidense le indicó: "Seguí riéndote, hijo de p..., porque lo vas a descubrir muy pronto". Cuando los dos boxeadores quedaron cara a cara, Plant le dijo algo que no se llegó a oír y Canelo contestó con un empujón, tras lo cual el norteamericano lo fue a buscar, hubo algunos golpes entre ambos y Caleb terminó con el párpado derecho cortado.

Momentos después, los púgiles siguieron el cruce a través de sus respectivas redes sociales donde Canelo acusó a Plant de haber insultado a su madre, lo que habría impulsado la reacción del mexicano. "No hables de mi madre", escribió Canelo, quien subió el video del tenso momento, pero Caleb lo desmintió con un fuerte mensaje: "A mi madre la mató la policía hace dos años. ¿Por qué hablaría de la madre de otro?

E incluso si no me importara una mierda, por qué abriría esa puerta en un cara a cara para que alguien me diga '¿a tu mamá no la mataron idiota?'. Nunca me oirán decir nada de la madre, la esposa o los hijos de alguien. Cuando los hombres van a la guerra, dejan a las mujeres y los niños en casa".