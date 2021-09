Coti se presenta por primera vez en Rafaela

El cantante oriundo de Rosario Coti Sorokin viene por primera vez a Rafaela este viernes 24 de septiembre a las 22 h. El músico realizará un show junto a algunos de los miembros de su banda "Los Brillantes", en Constantino Restaurante, ubicado en el Autódromo de la ciudad."Va a ser un concierto con parte de mi banda 'Los Brillantes', que se vienen conmigo, y vamos a presentar un repertorio muy diverso, de diferentes discos, pero por supuesto vamos a presentar y tocar las canciones que la gente quiere escuchar. Vamos a repasar todo y a vivirlo con mucha emoción", comenzó adelantando Sorokin sobre el espectáculo que llevará a cabo este viernes.En tal sentido, aparte de sus canciones más populares como "Nada fue un error" y "Antes que ver el sol", el artista interpretará algunos de los temas que lanzó en los últimos meses, entre ellos, "A tu lado", "La chica de la esquina rosada" y "Por ahí".Con respecto al recital que se podrá disfrutar el viernes en Constantino, Coti anticipó: "Cada show tiene siempre una atmósfera diferente, los lugares, el público, el escenario, las luces, el sonido, todo condiciona a hacer algo diferente. A mí me parece que este es un concierto, por lo que vi en Rafaela, bastante íntimo"."Es un aforo de poca gente, con lo cual va a ser bastante cercano y la idea es generar ese clima, que por ahí en otros conciertos o escenarios más grandes no lo podés conseguir. Creo que estos conciertos, como el de Rafaela, tienen ese plus", manifestó Coti.A su vez, el músico detalló de qué se trata esta gira que tiene en su itinerario a nuestra ciudad: "Es una gira en la que estoy repasando años de canciones, presentando las nuevas que estuvimos sacando durante estos meses de pandemia, pero sobre todo, repaso".Al mismo tiempo, Coti aseguró que sus expectativas en relación a esta nueva gira son muy buenas: "Ya hicimos varios conciertos, todos con entradas agotadas, y se nota en la gente que está ávida de volver a los conciertos, disfrutarlos, tener a los artistas y a la música cerca. Así que las expectativas son muy lindas, muy grandes".Y agregó: "Estoy disfrutando de volver al escenario después de estos meses de estar alejado y tratando de conectar y generar ese vínculo con el público tan importante para nosotros".Por lo que refiere a estos casi dos años de pandemia, el artista afirmó que con la banda hicieron "todo lo que pudimos en streaming, en autoconcierto y también estuve muy activo presentando material, tratando de estar lo más activo posible, dentro de lo que se podía, y buscando alternativas y posibilidades".Además de visitar la ciudad, Coti realizará una gira por el interior del país. Su segunda parada será su Rosario natal el sábado 25 de septiembre, donde realizará dos espectáculos que, según reveló, "ya agotaron las entradas". Es por este motivo que recomendó "a la gente de Rafaela que aproveche, que quedan pocos lugares".Es importante aclarar que el artista nació en Rosario, pero a los tres años su familia se mudó a la provincia de Entre Ríos, donde comenzó a estudiar música. Años más tarde regresó a la cuna de la bandera, donde formó Luz Mala, grupo que grabó un disco con la producción de Litto Nebbia. Luego, se mudó a Buenos Aires y comenzó a trabajar con varios artistas, entre ellos, Javier Calamaro. Asimismo, compuso para grandes músico como Alejandro Lerner y Diego Torres, y produjo a Los Enanitos Verdes.Sin embargo, Coti aún se percibe como rosarino. Es por ello que, hace unos días, enunció en sus redes sociales: "Rosario querido. ¡Ya estamos muy cerca de volver a vernos!".En el año 2002 editó su primer disco, "Coti", por el sello Universal, producido por él mismo y Cachorro López. El mismo cuenta con 11 temas. Desde aquel momento, el artista no paró de dedicarse a la música y lanzó los álbumes "Canciones para llevar" (2004); "Esta mañana y otros cuentos" (2005); "Gatos y palomas" (2007); "Malditas canciones" (2009); "Lo dije por boca de otro" (2012 y 2013) y "Qué esperás" (2015).Ahora, el rosarino confesó que se encuentra trabajando en un nuevo disco, que posiblemente será lanzado a finales de este año. "Tengo muchas ganas de estrenar material nuevo. Tengo mucho material que fui componiendo durante la pandemia, así que con ganas de mostrarlo", expresó el cantante.Pese a ello, Sorokin no quiso spoilear de qué tratará el álbum: "Obviamente que toda esta situación que vivimos todos atraviesa, de una u otra manera, el disco. Pero tampoco quiero revelar demasiado, porque quiero que cada uno le dé su interpretación, lo perciba y lo reciba de una manera personal, como es la música. Creo que está bueno que cada persona le dé sus interpretaciones. Va a ser un disco muy interesante para tener presente".Cabe mencionar que el 8 de mayo del 2020, Coti presentó "Por ahí", canción adelanto del disco recién mencionado y cortina musical de Showmatch.Para cerrar, en relación al espectáculo que realizará este viernes, el autor de "Nada fue un error" declaró: "Va a ser un concierto muy íntimo y eso no se da muy seguido. Así que yo voy a tratar también de aprovechar para disfrutarlo en ese sentido".Para reservar entradas u obtener información con respecto al evento comunicarse al 3492315999.Al mediodía de ayer, dos horas antes de realizar la entrevista con LA OPINIÓN, el cantante celebró en sus redes sociales haber recibido la segunda dosis de la vacuna contra el coronavirus. "Segundita dosis. Brazo derecho, tengo que tocar le dije. '¿Cuál usás más?' Uso las dos, pero soy zurdo. 'Ok, va en la derecha'. Plas, pinchazo. ¡Pero toco como diestro! Tarde piaste. Igual contento. Listo, a seguir con todo", expresó Coti en un posteo que realizó en su cuenta de Instagram.