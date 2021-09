Confirman 2.034 contagios y 106 muertes por Covid

El Ministerio de Salud de la Nación informó que en las últimas 24 horas fueron reportados en todo el país 2.034 nuevos casos de coronavirus y otras 106 muertes. De acuerdo con el último parte oficial, el total de decesos desde el comienzo de la pandemia es de 114.684, mientras que los contagiados suman ya 5.245.265.Del total de personas que se contagiaron, 5.102.699 ya se recuperaron, mientras que 27.882 aún están cursando la enfermedad. Además se informó que son 1.366 los pacientes con coronavirus internados en terapia intensiva, en tanto que el porcentaje de ocupación de camas del servicio para todas las patologías en establecimientos de salud públicos y privados es del 37,9% a nivel nacional y de 42,0% en el AMBA.De acuerdo con el último reporte diario, del total de decesos, 53 corresponden a hombres, 52 a mujeres, y uno es una persona de la que no se informó el sexo.Al igual que en la víspera, no reportaron muertes las provincias de Jujuy, Misiones, San Juan, Santa Cruz, Tierra del Fuego, y la Ciudad de Buenos Aires, aunque se desconoce si se debe a un problema en el sistema, como ocurrió durante diez días con los testeos, ya que si bien este martes CABA no tenía datos de decesos, desde el Gobierno porteño se informó que se produjeron dos.La provincia de Buenos Aires reportó en las últimas 24 horas 612 nuevos casos, por lo que la totaliza 2.054.592 desde el inicio de la pandemia.La Ciudad de Buenos Aires informó 151 contagios (511.771); Catamarca, 100 (50.772); Chaco, 21 (100.049); Chubut, 67 (82.611); Corrientes, 61 (91.386); Córdoba, 223 (515.591); Entre Ríos, 77 (136.315); Formosa, 28 (61.894); Jujuy, 32 (47.791); La Pampa, 28 (68.163); y La Rioja, 27 (33.200).A su vez, Mendoza reportó 42 (164.473); Misiones, 19 (36.295); Neuquén, 21 (113.103); Río Negro, 34 (99.895); Salta, 67 (83.849); San Juan, 15 (69.792); San Luis, 12 (80.364); Santa Cruz, 5 (59.391); Santa Fe, 68 (468.658); Santiago del Estero, 50 (81.006); Tierra del Fuego, 8 (32.346); y Tucumán, 266 (201.958).Hasta el momento se aplicaron en el país 50.010.169 dosis de vacunas contra el coronavirus, mientras que se distribuyeron 54.501.469 en total. En tanto, 29.169.808 personas recibieron una sola dosis, en tanto que 20.840.361 totalizaron el esquema con dos, según el Monitor Público de Vacunación.LLEGÓ LOTE CON 160 MILDOSIS DE PFIZERUn nuevo cargamento con 160.290 dosis de Pfizer arribó ayer al Aeropuerto Internacional de Ezeiza en un vuelo de American Airlines para continuar con el plan de vacunación contra el Covid-19 y la Argentina superó las 63 millones de dosis recibidas.Durante septiembre, Argentina recibirá 580 mil vacunas del laboratorio estadounidense para iniciar el esquema de vacunación en adolescentes de 17 años o para completar las primeras dosis de AstraZeneca, según se informó oficialmente.En tanto, para la primera quincena de octubre se espera el arribo de 1,6 millones de dosis de Pfizer por semana, con lo que el Ministerio de Salud espera poder aumentar rápidamente la vacunación entre la población de 12 a 17 años.El nuevo cargamento de Pfizer se suma a las dos partidas de 1.536.000 y 1.336.000 dosis del laboratorio chino Sinopharm que llegaron el sábado y lunes pasados, respectivamente, y permite que la Argentina cuente con 63.410.020 ​​vacunas recibidas desde diciembre de 2020.De acuerdo al Monitor Público de Vacunación, hasta este miércoles se distribuyeron 54.427.759 dosis en todo el territorio nacional, y se aplicaron 49.729.347, de las cuales 29.126.476 personas recibieron la primera dosis y 20.602.871 completaron el esquema de inmunización.MÁS DE 800.000 DOSISDE ASTRAZENECAArgentina recibirá hoy un lote de 842.400 dosis de Astrazeneca contra la COVID- 19 donadas por el Gobierno de España a través del Mecanismo COVAX. El arribo del nuevo cargamento de vacunas de AstraZeneca al Aeropuerto Internacional de Ezeiza será a las 6:00 a través del vuelo LH510 de Lufthansa.En agosto pasado, España había dado comienzo a la donación de 7,5 millones de vacunas a países de América Latina y el Caribe a través del mecanismo COVAX, la iniciativa global para el acceso equitativo a las vacunas contra el coronavirus. En este marco, el 22 de agosto arribó a nuestro país un lote de 400.000 vacunas de AstraZeneca donadas por España.