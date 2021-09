Rosatti se perfila para presidir la Corte

Justo una semana antes de que finalice su mandato al frente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, el ministro Carlos Rosenkrantz llamó a una audiencia para este jueves para elegir a quien lo sucederá en el cargo. El ciclo de Rosenkrantz al frente del máximo tribunal tiene fecha de vencimiento el próximo 30 de septiembre y al menos por ahora habría un principio de acuerdo sobre el nombre de quien será, a partir del mes de octubre, el nuevo presidente.El texto de la acordada -que se mantiene en un estricto secreto- indicaría que el nuevo Presidente de la Corte Suprema de Justicia será el santafesino Horacio Rosatti. Para llegar a esta elección, el voto decisivo sería el del cordobés Juan Carlos Maqueda, y el ex ministro de Néstor Kirchner contaría también con el aval de Rosenkrantz, quien quedaría como vice del alto tribunal.Rosenkrantz, que parece haber claudicado en la idea de una renovación de su mandato y parece estar resignado a aceptar una presidencia de Rosatti, con quien no comparte ninguna idea, principalmente en lo referente a cuestiones empresariales. Elena Highton no desea la presidencia ni ha sugerido cuál es su posición.En este escenario, hoy al mediodía a través de Zoom los ministros elegirán a un nuevo Presidente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación para los próximos tres años.