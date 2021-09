El Gobierno sube a $ 175.000 el piso salarial del Impuesto a las Ganancias

El Gobierno finalmente subió de $ 150.000 a $ 175.000 el piso a partir del cual los asalariados pagan el Impuesto a las Ganancias, trascendió anoche. El decreto de necesidad y urgencia se publicará este jueves en el Boletín Oficial. Los trabajadores que, a partir de septiembre, perciban una remuneración bruta mensual de hasta $175 mil, no pagarán el impuesto.

Gozarán, además, de la exención del Sueldo Anual Complementario (SAC) de diciembre. La medida incrementa el piso de $150 mil y el umbral de $173 mil a $175 y $203 mil, respectivamente. También exime del pago del Sueldo Anual Complementario a las y los trabajadores cuya remuneración promedio del segundo semestre no supere los $175 mil.

Con la actualización, 1.267.000 personas que dejaron de pagar el Impuesto a las Ganancias cuando se aprobó la ley en abril, seguirán sin pagar el impuesto, lo que permite mantener el universo de los beneficiados.

El Ministerio de Economía indicó que la medida apunta a:

- Fortalecer el poder adquisitivo de los contribuyentes del impuesto y de sus familias y, con ello, la consolidación de la demanda y del mercado interno.

- Asegurar que durante 2021 no aumenten, consecuencia del crecimiento de los salarios nominales, las personas alcanzadas este año por el tributo.

"La reforma de Ganancias llevada a cabo por el Gobierno nacional es sustentable y progresiva", destacó Economía. Indicó que "durante la administración de Juntos por el Cambio se duplicaron los trabajadores y trabajadoras alcanzados por este impuesto".

La Ley buscó volver a los niveles anteriores al período 2015-2019, y que 1,3 millones de trabajadores dejen de pagar el tributo, destacó. También permitió, según Economía, que sólo el 10% de los trabajadores registrados en relación de dependencia paguen el impuesto.

Cuando se elaboró el proyecto de Ganancias, en enero pasado, la pauta inflacionaria contemplada como referencia era del 29% y las paritarias acordaban aumentos en torno al 30%. Ahora, la inflación real se proyecta a más del 45% y las paritarias revisaron hacia arriba las escalas anteriores y los nuevos convenios arrancaron con incrementos de más del 40%. Por esa razón, el piso salarial de $ 150.000 estaba quedando atrasado.

El mínimo no imponible del impuesto, todas las deducciones y las escalas volverán a actualizarse a partir del 1 de enero del 2022, en función de la evolución de los salarios.

En el marco del paquete de medidas económicas anunciadas por el Gobierno de Alberto Fernández con el objetivo de dar vuelta la derrota electoral de las PASO, el Consejo del Salario Mínimo, Vital y Móvil, por unanimidad, aprobó el pasado martes elevar el salario mínimo a $ 31.104 para este mes y a $ 32.000 desde octubre para los mensualizados y $ 160 la hora para los jornalizados. Según las nuevas escalas, para septiembre representa un aumento adicional del 9% sobre las escalas de marzo. Y otro 4% en octubre.

Asimismo, desde el 1° de febrero de 2022, habrá otra suba del 3%, por lo que el salario mínimo alcanzará los $ 33.000 pero recién en marzo. En total, desde marzo de 2021 -cuando era de $ 21.600- hasta marzo de 2022, la suba total será del 52,8%.

Mientras tanto, el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, presentó un proyecto de ley que promueve la condonación de deudas para entidades sin fines de lucro, mypymes y pequeños contribuyentes con deudas inferiores a $ 100.000 vencidas hasta el 31 de agosto de 2021. La iniciativa amplía la moratoria de la Ley de Emergencia que terminó el 31 de julio del año pasado para deudas vencidas entre el 1° de agosto de 2020 y el 31 de agosto de 2021. (NA)