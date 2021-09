Aún no hay fecha para la Escuela de Policía

Si bien la creación de la Escuela de Policía para Rafaela se anunció en marzo pasado como un proyecto prioritario, aún no se han registrado avances significativos para su puesta en marcha. Más de seis meses después, la iniciativa permanece en los laberintos administrativos sin fecha cierta para su implementación, más allá de que en la última campaña electoral la inseguridad fue la problemática que se instaló con más fuerza en el debate ciudadano y de los candidatos.En este marco, el intendente Luis Castellano se reunió con el ministro de Seguridad de la Provincia de Santa Fe, Jorge Lagna, para "ajustar los detalles que posibilitarán la instalación de una Escuela de Policía en Rafaela". El encuentro se produjo en la sede del Ministerio de Seguridad y estuvieron presentes, además, el secretario provincial de Gestión Institucional y Social de la Seguridad, Bruno Rossini y el secretario de Prevención en Seguridad del Municipio rafaelino, Maximiliano Postovit.Tras el encuentro, Castellano consideró que “la posibilidad de formar policías en Rafaela es un hecho histórico" más aún si se trata de personas que residen en la ciudad o la región. "Todos sabemos que hemos tenido un déficit de inscripciones ya que se les dificulta a quienes desean estudiar la carrera de policía por no poder concurrir al cursado debido a las largas distancias que se deben recorrer", explicó. “Con la Escuela de Policía en Rafaela vamos a poder lograr un caudal importante de jóvenes inscriptos, tanto de nuestra ciudad como de la región. Además, que la formación sea aquí, nos garantiza que esos policías que son de la ciudad puedan quedarse en la ciudad”, expresó.DECISIÓN, PROYECTOY EJECUCIÓNEl intendente agregó: “Este es un proyecto que consta de dos etapas. La primera, es un convenio con el Club Atlético de Rafaela que permitirá arrancar el año que viene. La segunda, es un acuerdo con el Tiro Federal para llevar a cabo la construcción definitiva de la escuela en su predio. Todo esto lo estamos dialogando y estamos muy entusiasmados con la idea de que se pueda poner en marcha la inscripción en los próximos meses”.“Que Rafaela tenga su Escuela de Policía es un decisión del Gobernador de la Provincia, que está ejecutando el ministro de Seguridad. Claramente, el gobernador conoce el déficit histórico de policías en la ciudad de Rafaela y esto nos va a beneficiar porque, al igual que lo hecho con la Escuela de Enfermería, se van a generar nuevos puestos de trabajo, con policías formados para trabajar en prevención y en seguridad. Ahí una de las claves: poder unir la oferta laboral con la demanda de las necesidades que tenemos”, concluyó el titular del Ejecutivo local.EXPECTATIVA POSITIVAPor su parte, Maximiliano Postovit mencionó: “Es muy importante que el gobernador Omar Perotti haya decidido que gente de Rafaela y la región pueda formarse en nuestra ciudad para prestar sus funciones en prevención en seguridad. Estamos hablando de policías que conocerán la idiosincrasia de quienes habitamos esta parte del territorio”.“La instalación de una Escuela de Policía en Rafaela viene a saldar una deuda de varios años. Tenemos la expectativa de que la respuesta, al momento de anunciarse la apertura de las inscripciones, sea importante ya que sabemos que hay muchas personas que tienen esa vocación de servicio a la comunidad, pero por diferentes motivos no la pudieron concretar y esta será una gran oportunidad para ellos y ellas”, mencionó el funcionario.“En esta instancia, queremos agradecer al Club Atlético de Rafaela y al Tiro Federal Argentino de Rafaela porque son dos instituciones que trabajan no solo por el deporte, sino también por el bienestar de nuestra sociedad y el de las futuras generaciones de rafaelinos y rafaelinas”, finalizó.