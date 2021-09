Un plan de seguridad

Los santafesinos, como los bonaerenses, sufren por los altos niveles de inseguridad que parecen inmunes a cualquier (tibio) intento de los gobiernos por controlar el delito, en especial vinculado a las bandas narcocriminales, y la violencia interpersonal o intrafamiliar que también forman parte de la diversa agenda que ponen en riesgo la vida de las personas. Todos los días se suceden las noticias sobre robos a la propiedad privada, con uso de armas de fuego o de otro tipo, en la ciudad de Rafaela como así también casos de motochorros que despojan a sus víctimas de lo que tiene en ese momento cuando camina o transita en bicicleta. Lo de Rosario es un caso aparte porque no sólo está el delito vinculado a los robos sino básicamente la violencia narco por el control de territorios donde comercializar drogas, que incluye la creciente ola de crímenes en la vía pública a través de la acción de los sicarios.La magnitud del adversario impone la unión para hacer la fuerza. Un legislador provincial, en su momento, había sugerido que cualquier planificación para avanzar contra la mafia organizada en torno a las drogas requiere de consensos políticos muy firmes. En otros términos, no alcanza con la voluntad política de un gobernador y su gestión sino que se requiere compromiso de todos los sectores políticos con representación o no en la legislatura provincial. La clase dirigente en su totalidad debe alinear discurso para que la Policía y la Justicia recuperen vigor por sobre los poderosos jefes narcos.En Rosario, a lo largo del 2020 se registraron 212 homicidios. Más aún, en el 78% de esos crímenes, los agresores utilizaron armas de fuego lo que pone en foco, además, en el millonario tráfico de ametralladoras, pistolas y otras variedades. Un trabajo del Observatorio de Seguridad Pública (OSP) de Santa Fe, publicado por Clarín, advirtió que del total del asesinatos registrados en Rosario, el 47,2% se dieron en el marco de conflictos de la "economía ilegal y organizaciones criminales" relacionadas a disputas por el narcotráfico. Más datos estadísticos de este flagelo vinculado a la muerte. En 2004 se contabilizaron 75 homicidios; en 2012, 158; en 2013, 225. Al menos en 2015 la cantidad de crímenes bajó de los 200 al reportarse 154. En 2020, y a pesar de la pandemia y todas sus restricciones, los asesinatos ascendieron a 212.Las balaceras, al estilo del lejano oeste que retrataban las películas, crecieron al punto que en el marco del Ministerio Público de la Acusación se constituyó la "Unidad Fiscal de Balaceras". Cuenta Jorge Sánchez, fiscal regional citado por Clarín, que se trata de disputas entre grupos no robustos en su diseño, organización y economía, integrados por pibes precarizados que tiran y muchas veces le erran al objetivo. Estos jóvenes pueden cobrar 3 mil o 5 mil pesos por un ataque a tiros pero quizás la reputación es más importante que el dinero puesto que existe la idea de que ser 'tira tiro' y ser malo te suma prestigio en el entorno peligroso en el que se mueven. Los sicarios de barrios marginales están dispuestos a matar por apenas 15 mil pesos en cambio que ex agentes exonerados de la policía bonaerense piden hasta medio millón por ese encargo.En este marco, el Gobernador se reunió este último lunes con el flamante ministro de Seguridad de la Nación. En ese encuentro se planteó la posibilidad de contar con un comando unificado que coordine a los agentes de las policías santafesina y federal y los gendarmes. La sensación es que más allá de las reuniones, se necesita un plan de seguridad consistente y con la mayor densidad política posible para encarar medidas que vayan hasta el hueso de las mafias.