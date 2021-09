“En función del actual panorama estoy de acuerdo en flexibilizar las medidas”

El subsecretario de Salud, Dr. Martín Racca, al ser consultado por la decisión del gobierno nacional, de avanzar en nuevas flexibilizaciones, manifestó: “En realidad, dejaron de existir algunas restricciones, lo que sucede habitualmente es que se anuncian en Nación, sale el decreto nacional y la provincia tiene que adherir o no a ese decreto nacional; generalmente se coincide, porque es el Ministerio de Salud de la Nación nuestro jefe”.

“Nosotros en la ciudad, hace tres días consecutivos que venimos teniendo cero casos, cosa que no sucedía desde agosto del 2020. Acá hay que poner en valor el grandísimo trabajo que hizo el sistema sanitario en los operativos de vacunación, esto no es casualidad; claramente tiene que ver con una historia natural de la enfermedad que hizo un pico y que después hace un valle, pero que le estamos haciendo las cosas muy difíciles al virus, porque la mayoría de los rafaelinos y rafaelinas estamos vacunados, cuando se inició la vacunación en diciembre del año pasado y hasta hoy no se dejó de vacunar nunca”, sostuvo el funcionario.

El Dr. Racca, también precisó que hay un altísimo porcentaje de población mayor de 18 años que al menos tiene una dosis, -superior al 90% indicó-, y con dos dosis se está avanzando muy rápido, con lo cual, el subsecretario de Salud, manifestó que “en función de este panorama estoy de acuerdo en flexibilizar las medidas”.

Acerca de si considera que se aproxima el final de la pandemia, el profesional dijo: “Ojalá que este sea el final de esta pandemia, ojalá que así sucediera, todos lo deseamos, pero nadie puede afirmar cuando va a terminar de manera rotunda; tener estos números, el insumo que soluciona el problema que es la vacuna y la mayoría de los rafaelinos que accedió voluntariamente a vacunarse, es una muy buena fórmula para lograr el objetivo. Es muy importante agradecerle a la gente, porque se entendió el mensaje”.

“Creo que estamos cerca de la solución del problema, lo que sí no quita que el virus sigue circulando y que requiere tener el aprendizaje de que hacer en cada momento como corresponde. Recordemos que es una enfermedad en donde no importa tanto lo individual, sino que es una enfermedad comunitaria, que cuando yo hago mal las cosas pongo en riesgo a toda la comunidad”, finalizó el Dr. Racca.