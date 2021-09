El Concejo vota un "Proyecto Especial”

El último lunes, en la reunión de comisión, los concejales dieron despacho al proyecto presentado por el Departamento Ejecutivo Municipal, para declarar “Proyecto Especial”, a la construcción de un edificio de departamentos y locales comerciales en Bv. Irigoyen N° 659, 665 y 671.

Una vez más, es necesario votar una excepción al Código Urbano, para posibilitar este tipo de desarrollos en la ciudad, donde en los fundamentos del proyecto se explica que es necesario esta declaración de carácter especial, debido a que tal construcción sería realizada fuera de los parámetros urbanísticos que establece precisamente la Ordenanza actual del Código Urbano, y por tal razón requiere del aval del Concejo Municipal.

Al respecto, la concejal Alejandra Sagardoy, que participó el último martes de una reunión de la Comisión de Desarrollo Urbano, dijo que “es importante tener un Código (o texto ordenado) donde esté toda la legislación clara para poder avanzar y no estar siempre votando excepciones. La propuesta de los concejales es avanzar con el código urbano y poder votarlo cuanto antes; más allá de que hoy por hoy se está aguardando los aportes que se comprometieron a realizar desde el Centro Comercial e Industrial”.

Respecto al proyecto que será votado hoy en la sesión, hay que recordar que la firma EGOPER S.A, inició el 22 de abril de 2019 los trámites para obtener la factibilidad para la construcción de un edificio de departamentos con destino a personas de la ancianidad en las fracciones de terreno identificadas bajo los catastros N° 22412 y 4815, Manzana 7 de la Concesión N° 297, ubicadas en Bv. Irigoyen N° 665 y 683. Estos inmuebles, se encuentran incorporados al listado de Bienes Inmuebles Protegidos del Municipio, dentro de la categoría ambiental, conforme al artículo 3° del Decreto N° 35.204. Por tal razón, el 30 de octubre de 2020, la firma inicia una nueva solicitud de factibilidad de uso de suelo, la cual tramita a través de la vía administrativa formal, presentando en esta oportunidad una propuesta de construcción de un edificio de departamentos, esta vez ajustada a los parámetros urbanísticos vigentes.

Luego de diversas tramitaciones, en mayo de 2021 EGOPER S.A, solicita a la Comisión de Desarrollo Urbano, que se otorgue carácter de Proyecto Especial a un nuevo proyecto de construcción y hoy esta iniciativa será aprobada por los concejales

“Este proyecto fue analizado en la Comisión de Desarrollo Urbano, y va acorde a los puntos que ya fueron consensuados respecto a la modificación del Código Urbano; en realidad, la votación del nuevo código urbano está trabada porque hay algunos puntos, tres o cuatro, en los que no hay acuerdo entre los privados y la Municipalidad. Nosotros vamos a tratar de destrabar esos aspectos, pero las modificaciones en particular planteadas para este proyecto de excepción van en el mismo sentido de lo ya acordado, con lo cual, vamos a acompañar el proyecto, porque es momento de acompañar estas iniciativas para que de algún modo se mueva un poco la economía y se genere trabajo”, expresó el concejal Leonardo Viotti.



MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA

Este jueves, además se va a tratar sobre tablas un nuevo pedido de modificación presupuestaria solicitado por el Ejecutivo, donde desde la oposición anticiparon que van a acompañar el proyecto. Se trata de una solicitud para ampliar el Cálculo de Recursos del Presupuesto del Ejercicio Financiero 2021 aprobado por Ordenanza Nº 5.252 en la suma de $ 5.800.000, incrementando la partida A.03.0l.0l.000.000.00.00/1 Aportes No Reintegrables.