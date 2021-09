Antonio Laje habló sobre su experiencia como piloto de Susana Giménez

“¡Qué sorpresa! Hoy cuando me subí al avión para irme a Punta del Este, ¿saben quien era el piloto? Antonio Laje, un genio”, escribió Susana Giménez en sus redes sociales junto con un video de ella en el avión charlando con el conductor de América, encargado en aquel momento de pilotear el avión que la dejó en Uruguay.

“Fue un encuentro cumbre, conociendo a Anronio Laje, no nos va a contar nada”, dijo en el ciclo Buenos Días América Fer Carolei y presentó el video que la diva compartió en sus redes sociales en el que se la ve sorprendido a ver quién era el piloto.

“Vine a llevarte”, se lo escucha decir a él, a punto de ingresar a la cabina pare emprender el viaje. Luego, en su programa explicó por qué esa frase: “Sale de que estábamos en Migraciones, Susana saludaba y la paran permanentemente habla, charla, es re contra amable y la secretaria me mira y pone cara de sorpresa, yo con barbijo y no reconozco a nadie, la codea a Susana y le dice ‘¿sabes quién es? Antonio Laje’, entonces ella me mira y me dice ‘¿Venís a Punta del Este?’. Pensaba que era pasajero y le dije, ‘sí, vengo a llevarte’”.

“Mucha gente sabe que sos piloto pero no te relaciona hasta que no te ve en acción”, añadió su compañero y él agregó: “Es la primera vez que la llevo y si no lo mostraba (ella en sus redes), no lo contaba, me da mucha vergüenza, me dice ‘vamos a filmar’ y yo estoy muerto de vergüenza”, dijo sobre el video que ella grabó con su teléfono.

Por último, habló de su pasajera de lujo: “Ella es un encanto. Yo no cuento... Le mando un beso enorme, un placer, rescato su sencillez y humildad, si no es la persona mas famosa de la Argentina y la región re contra conocida, y es tan genia”.

“Yo llegué y no lo reconocí! Vi un piloto, precioso y me dicen, ¿sabés quién es? Laje, me dicen”, explicó Susana en un cara a cara con el periodista en el video que compartió en su cuenta de Instagram. “¡Laje, es flaquísimo! Yo escuché una vez que eras piloto, pero me había olvidado”, reconoció Susana. “Vine a llevarte”, comentó él. “Un placer para mí”, agregó. “Para mí también, flaquito amoroso. Bon voyage”, cerró antes de que cada uno volviera a sus tareas.

Susana había regresado a la Argentina el 25 de agosto, arribando al Aeroparque Internacional Jorge Newbery tras un viaje realizado en un avión privado. Durante su estadía en el país, dio un reportaje a Cristina Pérez y Rodolfo Barili para Telefe Noticias, bajo el innovador formato de la realidad aumentada.

También aprovechó para recuperar algo de la vida social suspendida durante estos tiempos de pandemia. En su primera salida pública, fue al Teatro Apolo para ver a Roberto Moldavsky en El método Moldavsky, uno de los éxitos de la cartelera porteña en la reapertura de la actividad. Allí, además de reírse a carcajadas ante cada situación, recibió el afecto del público y de los curiosos que no podían creer tenerla tan cerca.

Previamente, en su cuenta de Instagram había compartido la imagen de una cena entre amigos: Marley con su hijo Mirko, Elizabeth Vernaci, Humberto Tortonese, Federico Hoffmann y Federico Levrino: “Me encantó volver a verlos después de tanto tiempo. Como siempre nos reímos hasta desmayarnos”, escribió Susana en una típica postal de sobremesa.