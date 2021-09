El nuevo gabinete se reunió durante tres horas

A tres días de su asunción, el jefe de Gabinete Juan Manzur inició la primera reunión del gabinete nacional, celebrada en el Salón Eva Perón de la Casa de Gobierno. El encuentro se extendió durante tres horas y contó con la presencia de los veinte ministros del gabinete. Modificando el esquema de trabajo que regía hasta el momento, el exgobernador de Tucumán ingresó a Casa Rosada a siete minutos de las siete de la mañana, siendo el primero del gabinete, y con la intención de dar comienzo al encuentro media hora después.

En la misma línea, el exgobernador de Tucumán protagonizó este martes a las 8:30 su primera conferencia de prensa junto a la ministra de Salud, Carla Vizzotti para brindar los anuncios de las nuevas aperturas sanitarias. Una vez finalizada la reunión, los ministros al frente de las carteras de Salud, Carla Vizzotti, de Ciencia, Tecnología e Innovación, Daniel Filmus, de Defensa, Jorge Taiana y de transporte, Alexis Guerrera brindaron una rueda de prensa en el patio de Casa Rosada.

La ministra, Carla Vizzotti declaró el encuentro tuvo como objetivo fortalecer las estrategias de trabajo, en relación a la gestión de la pandemia, y "de cara a lo que viene". "Desde el Ministerio de Salud venimos articulando con el resto de los ministerios, y cada paso que se da se toma en función de la situación epidemiológica, de la evidencia científica, y del consenso con expertos con las 24 jurisdicciones", afirmó. "La pandemia no terminó", declaró la ministra, y agregó: "Estamos ante una situación epidemiológica que fundamenta las medidas que se tomaron. La no obligatoriedad de barbijos es justamente eso, que no es obligatorio, no es que se recomienda no usarlo".

Por su parte, el ministro de Ciencia, Tecnología e Innovación aseguró que fue una reunión “doblemente útil”, ya que les permitió a los funcionarios recién asumidos “comprender” los avances que se han hecho al momento, y “rectificar” la labor en los meses que se vienen. Filmus destacó se trató temas de suma urgencia como el crecimiento de la economía, la necesidad de "atender" a los sectores "más vulnerables", la importancia de trabajar en la vuelta de los chicos a la escuela y el potenciamiento de la obra pública.

Por otra parte, el ministro Alexis Guerrera afirmó que la pandemia ha dificultado la gestión del gobierno, y acentuó que la reunión convocada por el jefe de gabinete “marcó una nueva etapa” para iniciar el trabajo con “más libertad”. “Esta reunión de hoy fue importante porque nos pone en un trabajo no solamente de cara a las elecciones, sino que nos obliga a pensar cómo nos preparamos para la post pandemia”, definió. (NA)