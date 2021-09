Análisis de Marta Cohen sobre las nuevas medidas sanitarias

La patóloga Argentina Marta Cohen dialogó con Laura Di Marco en “Volviendo a casa” por Radio Mitre acerca de las nuevas medidas sanitarias que anunció el Gobierno. De esta manera, la especialista, que reside en Reino Unido, comparó la situación epidemiológica del país con la de los británicos.

En las últimas horas, y luego de la asunción de ministros en el gabinete nacional, Carla Vizzotti comunicó junto con Juan Manzur las nuevas aperturas en el país. Es así que, entre otras medidas, se habilitaron los viajes de egresados, los salones de fiestas con esquema de vacunación completo y el ingreso de extranjeros sin aislamiento.

Es entonces que Marta Cohen analizó una por una las medidas sanitarias y explicó por qué consideraba que existían varias contradicciones en su implementación. Sobre la primera, donde se levantó la obligatoriedad de uso del tapabocas, expresó “El usar el barbijo en un lugar abierto nunca se impuso” y afirmó que se trata de una “falsa liberación”. Además, indicó que el concepto correcto es “barbijo” y no “tapabocas” porque incluye la protección de prevenir el contagio por boca y nariz.

En segundo lugar, sobre las reuniones sociales que no tendrán límite de individuos presentes, cuestionó “Si no tenemos límites de personas, no podemos hacer el distanciamiento social”. En este sentido, se incluye también la habilitación de eventos en salones de fiestas, donde las personas deberán tener el esquema de vacunación completo o una dosis con test negativo 48 horas antes. Así, Marta Cohen señaló otra contradicción: “Queda mucha gente que no ha tenido las vacunas porque la vacunación se ha enlentecido”.

En cuánto a la apertura de fronteras, Marta Cohen cuestionó por qué las personas que ingresaban por motivos laborales tenían estipulada una fecha previa de habilitación para ingresar a la de los demás extranjeros. En ese sentido, marcó una contradicción en el sentido que cualquiera de los dos puede estar contagiado de coronavirus.

Por otro lado, Marta Cohen manifestó una preocupación sobre el ingreso de extranjeros de países limítrofes sin realizar aislamiento porque la situación epidemiológica en cada caso no era la misma.