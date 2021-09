Atlético ultima detalles para la gira capitalina

La Crema, con varias bajas por lesiones y suspensiones, se prepara para afrontar este jueves desde las 15, la media hora que resta frente al Deportivo Morón en condición de visitante por la fecha 25 de la Primera Nacional, recordando que el partido había sido suspendido el pasado 10 de septiembre a los 16' del segundo tiempo por un corte de luz en el estadio del Gallito cuando el encuentro estaba igualado 0 a 0. Con el arbitraje de Luis Lobo Medina, se disputarán dos períodos de 15 minutos.

El entrenador Walter Otta tendrá tres ausencias obligadas: no estarán Roque Ramírez, lesionado, ni los suspendidos: Facundo Soloa (llegó al límite de tarjetas amarillas) y Ayrton Portillo (expulsado). Además, tampoco está para volver Facundo Nadalín, que ya quedó al margen del encuentro ante Ferro por cuestiones físicas.

En función de este panorama, el DT trabajó en los entrenamientos de esta semana en el predio del autódromo buscando, con los recursos humanos que tiene disponibles, conformar el once inicial.

A priori, no habría sorpresas en cuanto a los reemplazos. Braian Calderara va a ser el sustituto de Roque Ramírez, un cambio natural; Guillermo Funes estaría jugando como mediocampista por derecha en lugar de Portillo, con lo que entraría Matías Valdivia en el sector izquierdo; mientras que el juvenil Gonzalo Allassia tiene las mejores chances para sustituir a Facundo Soloa.

De tal manera, la alineación sería con Agustín Grinovero; Cristian Chimino, Fernando Piñero, Agustín Bravo y Calderara; Funes, Federico Recalde, Allassia y Valdivia; Lautaro Parisi y Claudio Bieler.

Atlético volverá a entrenar hoy por la mañana y luego del mediodía, con los convocados por Otta, emprenderá el viaje hacia Buenos Aires. Recordemos que el sábado, en el mismo horario el elenco rafaelino, que aún no ganó en lo que va de la segunda rueda de la Primera Nacional, estará visitando a Tristán Suárez por la 27ª jornada, con arbitraje de Julio Barraza.

LOS ÁRBITROS

Zona A: Viernes 24, a las 20.00-Estudiantes de Río Cuarto-Nueva Chicago; Mariano Negrete. A las 21.10 (por TV) Temperley-Chacarita Juniors; Nazareno Arasa.

Sábado 25, a las 13.30 (por TV) Deportivo Riestra-San Martín de Tucumán; Ramiro López; A las 14.10, por TV Quilmes-Estudiantes de Buenos Aires; Sebastián Zunino. A las 16.30-Agropecuario de Carlos Casares-Mitre de Santiago del Estero; Lucas Novelli. A las 18.10, por TV Tigre-Alvarado de Mar del Plata; Adrián Franklin.

Domingo 26, a las 15.10, por TV-Gimnasia de Mendoza-Almirante Brown; Diego Ceballos. A las 16.00-Deportivo Maipú de Mendoza-Atlanta; Rodrigo Rivero. Libre: Belgrano de Córdoba.

Zona B: Sábado 25, a las 15.00 Güemes de Santiago del Estero-San Martín de San Juan; Pablo Dóvalo; Tristán Suárez-Atlético de Rafaela; Julio Barraza; Santamarina de Tandil-San Telmo; Nelson Sosa. A las 15.30 Instituto de Córdoba-Barracas Central; Pablo Giménez; Ferro-Brown de Puerto Madryn; Nicolás Ramírez. Almagro-Villa Dálmine; Fabricio Llobet.

Domingo 26, a las 15.00 Gimnasia de Jujuy-Independiente Rivadavia Mendoza; Jorge Baliño.

Lunes 27, a las 21.30, por TV-Deportivo Morón-Brown de Adrogué; Lucas Comesaña.

Martes 28, a las 21.10, por TV All Boys-Defensores de Belgrano; Jorge Broggi