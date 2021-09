Cinco listas competirán por cinco bancas del Concejo

Cinco listas competirán por las cinco bancas del Concejo Municipal de Rafaela en las elecciones generales del 14 de noviembre, según se desprende del escrutinio definitivo de las PASO que concluyó ayer el Tribunal Electoral Provincial. Los resultados confirmaron la victoria de Juntos por el Cambio y en particular de la lista encabezada por Leonardo Viotti, en tanto que la principal definición es que Oscar Gasparotti, de partido Podemos, quedó fuera al no reunir el mínimo de los votos requeridos.El frente con mayor respaldo electoral de los rafaelinos fue Juntos por el Cambio, que obtuvo 18.655 votos, de los cuales la lista de Leo Viotti y Alejandra Sagardoy (Juntos por Rafaela) logró 17.321 y la de Gonzalo Mondino (Vamos Juntos), 1.334.En tanto, el segundo más votado fue el Frente de Todos, con 13.690 sufragios que se repartieron de la siguiente manera: Martín Racca y Valeria Soltermam de la lista Hacemos Santa Fe cosecharon 9.595; Nahuel Aimar (Vamos Rafaela) logró 3.238 y Francisco Barredo (Unidad Ciudadana) 857.En el tercer puesto se ubicó el Frente Progresista con 6.407 votos. En este espacio, Carla Boidi con su lista Poder del Pueblo (PDP) se impuso por sobre el resto de las listas al obtener 2.822 cruces en la boleta única utilizada en las elecciones provinciales. Le siguieron Matías Martínez Sella (lista Adelante, socialista) con 2.082, Sergio Loyola (Avanza, socialista) con 1.055 y Sergio Aye (Impulso Progresista, del GEN) con 448.También avanzaron a las elecciones generales las listas de Delvis Bodoira (Rafaela en Serio, del Frente Federal Vida y Familia) con 3.337 votos y la de Florencia Muriel (Rafaela Mi Ciudad) con 1.828.De este modo, de los 9 partidos o frentes electorales -que en conjunto reunieron 15 listas- que formaron parte de la boleta única de las PASO solo superaron el filtro 5. Además de Gasparotti, también quedaron excluidos de la pelea por las bancas José Rolando (Para el Cambio), Ayelén Kessler (Unite por la Libertad y la Vida), Pablo Rodríguez (Soberanía Popular).Con estos resultados, tres frentes se perfilan como favoritos para quedarse con las cinco bancas que están en juego. Es necesario tener en cuenta que los cuatro partidos que no lograron superar el corte cosecharon alrededor de 3.500 votos. ¿Dónde irán a parar el 14 de noviembre?Si bien el padrón para la elección de concejales está integrado por 78.980 personas mayores de 18 años, a votar fueron 53.032, lo que representa una participación del 67,15%. El total de votos válidos fue de 49.131, de los cuales afirmativos fueron 47.534, blancos 1.597 y anulados 3.901.ELECCIONES DEDIPUTADOS Y SENADORESLas PASO del 12 de septiembre dejaron habilitadas a nueve alianzas políticas para competir el 14 de noviembre por las tres bancas que tiene Santa Fe en el Senado de la Nación y las nueve que se renuevan en la Cámara de Diputados. El escrutinio definitivo que finalizó el lunes ratificó el amplio dominio de Juntos por el Cambio con 41,89% de los votos afirmativos emitidos, seguido por el Frente de Todos con 31.43 y el Frente Amplio Progresista (FAP) con 11.73.En la antesala de las primarias se reconocía un escenario de apatía y desinterés por parte del electorado. En este sentido, los votos nulos (5,54%) y los votos en blanco (4.71%) superaron a las restantes fuerzas políticas.Con los resultados oficializados por el juez federal con competencia electoral, Reinaldo Rodríguez, ahora son las juntas electorales de las alianzas o partidos las encargadas de proclamar los candidatos de los espacios para la elección de noviembre, según publicó diario El Litoral.En Santa Fe, el padrón contiene 2.776.096 ciudadanos de los cuales votó el 64.34 %. Los resultados finales en la categoría Senado son los siguientes:*Juntos por el Cambio: 671.402 votos (41.99%). El binomio ganador fue Losada - Scarpin (205.814) seguidos por Pullaro - Piedrabuena (191.908); Federico Angelini - Amalia Granata (163.680) y José Corral - Astrid Hummel (110.000).*Frente de Todos: 503.847 (31.43). Marcelo Lewandowski - María de los Angeles Sacnun (337.775 votos) y Agustín Rossi - Alejandra Rodenas (166.072).*FAP: 188.054 sufragios (11.73) donde Clara García - Francisco Garibaldi (128.068) y Rubén Giustiniani y María Eugenia Schmuck (59.986).Después de los votos en blanco y nulos se ubicaron:*Somos Vida: 47.041 votos (2.94) con Betina Florito e Ignacio De Biasi.*Soberanía Popular: 44.819 (2.80) con Mercedes Meier y Darío Barbona.*Primero Santa Fe: 30.370 (1,89) donde se impuso el binomio Jorge Boasso - María Virginia Borga.*Somos Futuro: 30.299 (1.89) para Patricia Frausin y Alfonso Sfiligoy.*Podemos: 29.262 (1.83) donde ganó la dupla Juan Argañaraz y María Inés D´Angelo.*Frente de Izquierda y los Trabajadores - Unidad: 27.909 (174) donde ganaron Irene Gamboa y Luciano Cáceres.Finalmente, se consigna que no llegaron al piso exigido (1.50%) de los votos emitidos y quedaron fuera de la elección Partido del Campo Popular (11.250); Proyecto Joven (6.726), MAS (6357) y Partido Popular (5.571).